Διεθνές Airplay Chart: Άρωμα Χριστουγέννων στα ραδιόφωνα (Top 20)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

15 συνεχόμενες εβδομάδες συμπληρώνει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το φλογερό ντουέτο του Shawn Mendes και της Camila Cabello στο smash hit «Señorita».

Το τραγούδι έχει κατακτήσει επίσης πρώτη θέση της λίστας του Spotify με τα τραγούδια που συγκέντρωσαν παγκοσμίως τα περισσότερα streams το φετινό καλοκαίρι, ενώ είναι το τραγούδι που έχει διανύσει τις περισσότερες συνεχόμενες ημέρες στο Νο. 1 του παγκόσμιου chart στην υπηρεσία streaming για το 2019.

Επίσης το smash hit του Shawn Mendes και της Camila Cabello έχει συγκεντρώσει δύο δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, έχει κυριαρχήσει στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και έχει διανύσει συνολικά έξι εβδομάδες στην κορυφή του βρετανικού chart, ενώ κέρδισε δύο βραβεία στα MTV VMA 2019 και ένα βραβείο στα Teen Choice Awards 2019.

Πριν λίγες εβδομάδες κέρδισε και υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy της «Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Συγκρότημα».

Είναι το πρώτο τραγούδι του Shawn Mendes που κατακτά την πρώτη θέση του Διεθνούς Airplay Chart και το δεύτερο για την Camila Cabello μετά το «Havana» που παρέμεινε για 19 εβδομάδες στο Νο. 1.

Το «Señorita» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Romance» της Camila Cabello που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες.

Νέες είσοδοι

«Driving Home For Christmas» – Chris Rea (No. 15)

Μετά από ένα χρόνο, το κλασικό «Driving Home For Christmas» του Chris Rea επιστρέφει στην κατάταξη για να συνοδεύσει μουσικά τη γιορτή των Χριστουγέννων. Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1988 στη συλλογή «New Light Through Old Windows» του Chris Rea, ο οποίος υπέγραψε τη μουσική και τους στίχους.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το «Driving Home For Christmas» έφτασε στο Νο. 53 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1998 και επανήλθε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το 2007, ανεβαίνοντας στο Νο. 33. Το single σημείωσε νέο υψηλό το 2017, όταν αναρριχήθηκε στο Νο. 14 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρότι η πορεία του στα charts ήταν μέτρια, το «Driving Home For Christmas» αναδείχθηκε σε διαχρονική χριστουγεννιάτικη επιλογή.

«All I Want For Christmas Is You» – Mariah Carey (No. 19)

Η Mariah Carey είναι η αδιαφιλονίκητη «βασίλισσα» των Χριστουγέννων και αυτές τις γιορτές λάμπει πιο πολύ από ποτέ.

Το iconic τραγούδι «All I Want For Christmas Is You» συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια κυκλοφορίας, έχοντας αποκτήσει πλέον διαστάσεις φαινομένου.

Το «All I Want For Christmas Is You» ανέβηκε φέτος για πρώτη φορά στα χρονικά της κυκλοφορίας του στην πρώτη θέση του αμερικανικού “Billboard 200”, ενώ πέρυσι συνέτριψε το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams μέσα σε 24 ώρες στο Spotify.

Αυτές τις ημέρες η Mariah Carey παρουσίασε μάλιστα ένα ολοκαίνουργιο music video για το «All I Want For Christmas Is You».

«Lose Control» – Meduza & Becky Hill (No. 20)

Οι Meduza χτυπούν ξανά με την επιτυχία του single «Piece Of Your Heart», το οποίο ανέβηκε στο Νο. 7 του Top 20 και στις κορυφαίες θέσεις πολλών charts ανά τον πλανήτη.

Το «Lose Control» είναι το δεύτερο single των Meduza, ένα σχήμα που προέκυψε από τη σύμπραξη των Ιταλών DJs και μουσικών παραγωγών Luca de Gregorio, Mattia Vitale και Simone Giani.

Αυτή τη φορά οι Meduza συνεργάζονται με την ανερχόμενη Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Becky Hill, γνωστή από τη συμμετοχή της στο βρετανικό «The Voice».

Το αποτέλεσμα είναι άλλο ένα εθιστικό hit single.

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey (+11 θέσεις – No. 19), το «Driving Home For Christmas» του Chris Rea (+9 θέσεις – Νο. 15) και το «Calma» του Pedro Capó με τον Farruko (+4 θέσεις – No. 11).

