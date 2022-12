Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (49/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 31η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Τον Νοέμβριο, ο Harry Styles έλαβε επτά υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2023.

Το «As It Was» είναι υποψήφιο για τέσσερα βραβεία, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, ενώ το «Harry’s House» είναι υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ.

Νέες είσοδοι

«Driving Home For Christmas» – Chris Rea (No. 12)

Για ακόμα μια χρονιά εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart το κλασικό τραγούδι «Driving Home For Christmas» του Chris Rea.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1988 στη συλλογή «New Light Through Old Windows» του Chris Rea, ο οποίος υπέγραψε τη μουσική και τους στίχους.

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το «Driving Home For Christmas» έφτασε στο Νο. 53 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1998 και επανήλθε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, το 2007, ανεβαίνοντας στο Νο. 33. Το single σημείωσε νέο υψηλό το 2018 – 2019, όταν αναρριχήθηκε στο Νο. 11 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρότι η πορεία του στα charts ήταν μέτρια, το «Driving Home For Christmas» αναδείχθηκε σε διαχρονική χριστουγεννιάτικη επιλογή.

«Bad Memories» – Meduza, Elley Duhé, James Carter & Fast Boy (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το «Bad Memories» του ιταλικού τρίο παραγωγών Meduza και του Βρετανού παραγωγού James Carter, με τη συμμετοχή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Elley Duhé και του γερμανικού ντουέτου Fast Boy.

Πρόκειται για την πρώτη κυκλοφορία των Meduza μετά το viral «Tell It To My Heart» με τη συμμετοχή του Hozier, ένα τραγούδι που αυτή τη στιγμή διαθέτει 139 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Είχε προηγηθεί το εξίσου δυναμικό «Paradise», η συνεργασία των Meduza με τον επιτυχημένο Ιρλανδό καλλιτέχνη, Dermot Kennedy, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έχει γίνει πλατινένιο σε πολλές χώρες και έφτασε στο Νο 5 των βρετανικών charts.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.