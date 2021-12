Διεθνές Airplay Chart με άρωμα Χριστουγέννων – Το Top 20 της εβδομάδας 49/2021

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το «Beggin’» των Måneskin εμφανίζεται για έβδομη συνολικά εβδομάδα στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Το ιταλικό συγκρότημα που έγινε ευρύτερα γνωστό μετά τη νίκη του στο φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κατακτά για πρώτη φορά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα με την κορυφαία επιτυχία του «Beggin’».

Πρόκειται για μία απόλυτα rock διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού «Beggin’» που κυκλοφόρησε αρχικά από το αμερικανικό συγκρότημα των Four Seasons το μακρινό 1967.

Η εκτέλεση των Måneskin έχει κατακτήσει το No. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο Spotify και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 806 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα.

Το «Beggin’» των Måneskin έχει γίνει διπλά πλατινένιο σε Ιταλία και Αυστραλία, πλατινένιο σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Iσπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία και χρυσό σε Δανία και Ελβετία.

Επίσης έχει κυριαρχήσει στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, οι Måneskin κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τραγούδι τους με τίτλο «Mammamia», μία rock δημιουργία με dance και club πινελιές.

Νέες είσοδοι

«Merry Christmas» – Ed Sheeran & Elton John (No. 5)

Θεαματική είσοδο κατευθείαν στο Top 5 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει το ολοκαίνουργιο χριστουγεννιάτικο single «Merry Christmas» του Ed Sheeran και του Elton John, έχοντας σημειώσει μία ασύλληπτη άνοδο 62 θέσεων.

Δύο από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες παγκοσμίως εγκαινιάζουν την εορταστική περίοδο με το φιλανθρωπικό single «Merry Christmas», προσφέροντας την τέλεια δόση χριστουγεννιάτικης ευθυμίας, γεμάτο με καμπανάκια από έλκηθρα, ευχάριστες ενορχηστρώσεις και χαρούμενες αρμονίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παγκόσμια δισκογραφικά και εκδοτικά δικαιώματα του Ed Sheeran και του Elton John από το «Merry Christmas» και τα κέρδη από τις πωλήσεις του single κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης περιόδου του 2021 θα διατεθούν εξ ημισείας μεταξύ των ιδρυμάτων Ed Sheeran Suffolk Music Foundation και The Elton John AIDS Foundation των δύο καλλιτεχνών.

Το «Merry Christmas» είναι το τρίτο single του Ed Sheeran που βρίσκεται αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, στο No. 2 εμφανίζεται το «Bad Habbits» και στο Νο. 10 του «Shivers», ενώ όσον αφορά τον Elton John, στο No. 3 της κατάταξης συναντάμε αυτήν την εβδομάδα τη συνεργασία του με την Dua Lipa στο Cold Heart (PNAU Remix)».

«The Motto» – Tiësto & Ava Max (No. 15)

Ο Tiësto ένωσε τις δυνάμεις του με την Ava Max στο «The Motto», ένα συναρπαστικό dance banger που θα κάνει τους πάντες να σηκωθούν ξανά από τη θέση τους καθώς το πάρτι αρχίζει ξανά.

Το «The Motto» παίρνει τη σκυτάλη στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart από την τεράστια επιτυχία «Business», που επανάφερε τον Tiësto στις τάσεις παγκοσμίως και έφτασε στο No. 3 του chart.

Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε ότι ο Tiësto θα επιστρέψει το καλοκαίρι του 2022 στην Ελλάδα και ότι θα ανέβει στη σκηνή του Primer Music Festival στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο για να παρουσιάσει στις 9 Ιουλίου 2022 το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό θέαμά του.

«Last Christmas» – Wham! (No. 19)

Το «Last Christmas» των Wham! αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Η κλασική χριστουγεννιάτικη επιτυχία των Wham! κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή των βρετανικών charts στις αρχές του 2021, 36 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Το «Last Christmas» ήταν το single με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είχε καταφέρει ποτέ να αντικρίσει το No. 1 των charts. Εκτιμάται ότι το τραγούδι έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 1,9 εκατομμύρια καθαρές πωλήσεις.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2020, μια ημέρα πριν τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από το θάνατο του George Michael, το «Last Christmas» έγινε το δεύτερο τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες.

«Moth To A Flame» – Swedish House Mafia & The Weeknd (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για δεύτερη εβδομάδα η συνεργασία των Swedish House Mafia και του The Weeknd στο νέο single «Moth To A Flame».

Είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που κυκλοφορούν οι Swedish House Mafia μετά την πρόσφατη επανένωσή τους και τη δυναμική επανεμφάνισή τους στη δισκογραφία.

Το «Moth To A Flame» ακολουθεί το ανανεωμένο μουσικό ύφος που εξερευνούν οι Swedish House Mafia σε αυτό το νέο κεφάλαιο. Είναι ένα τραγούδι περισσότερο φιλικό προς τα ραδιόφωνα, με απαλά και ζεστά φωνητικά και τον ελκυστικό αλλά και χαλαρωτικό κατά κάποιο τρόπο ήχο των κρουστών.

Παράλληλα, το «Moth To A Flame» είναι το τρίτο συνολικά τραγούδι που βρίσκεται αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, καθώς από μία θέση στην κατάταξη έχουν επίσης το νέο του single «Take My Breath» (No. 16) και το τραγούδι «Save Your Tears» (No. 14) από το άλμπουμ του «After Hours» (2020).

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.