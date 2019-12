Διεθνές Airplay Chart: Οι 20 μεγαλύτερες επιτυχίες της εβδομάδας (49/2019)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Δεκατρείς (13) εβδομάδες συμπληρώνει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το φλογερό ντουέτο του Shawn Mendes και της Camila Cabello στο smash hit «Señorita».

Το τραγούδι έχει κατακτήσει επίσης πρώτη θέση της λίστας του Spotify με τα τραγούδια που συγκέντρωσαν παγκοσμίως τα περισσότερα streams το φετινό καλοκαίρι, ενώ είναι το τραγούδι που έχει διανύσει τις περισσότερες συνεχόμενες ημέρες στο Νο. 1 του παγκόσμιου chart στην υπηρεσία streaming για το 2019.

Επίσης το smash hit του Shawn Mendes και της Camila Cabello έχει συγκεντρώσει δύο δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, έχει κυριαρχήσει στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και έχει διανύσει συνολικά έξι εβδομάδες στην κορυφή του βρετανικού chart, ενώ κέρδισε δύο βραβεία στα MTV VMA 2019 και ένα βραβείο στα Teen Choice Awards 2019.

Πρόσφατα κέρδισε και υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy της «Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Συγκρότημα».

Είναι το πρώτο τραγούδι του Shawn Mendes που κατακτά την πρώτη θέση του Διεθνούς Airplay Chart και το δεύτερο για την Camila Cabello μετά το «Havana» που παρέμεινε για 19 εβδομάδες στο Νο. 1.

Το «Señorita» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Romance» της Camila Cabello που μόλις κυκλοφόρησε.

Νέες είσοδοι

«Ritmo» – Black Eyed Peas & J Balvin (No. 13)

Για δεύτερη εβδομάδα εμφανίζεται στο Top 20 το «Ritmo» των Black Eyed Peas με τον J Balvin.

Οι Black Eyed Peas επέστρεψαν με ένα smash hit ισάξιο με τις προηγούμενες θρυλικές επιτυχίες τους, στο οποίο ενώνουν δυνάμεις με τον J Balvin.

Το «Ritmo» θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Bad Boys For Life», το τρίτο μέρος του κλασικού franchise μίας από τις πιο επιτυχημένες σειρές δράσης όλων των εποχών.

Η εκρηκτική συνεργασία των Black Eyed Peas και του J Balvin στο «Ritmo» περιέχει sample από το τραγούδι «The Rhythm Of The Night» του ιταλικού συγκροτήματος Corona.

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν το «Ritmo (Bad Boys For Life» των Black Eyed Peas με τον J Balvin (+9 θέσεις – No. 13), το «Piece Of Your Heart» των Meduza ft. Goodboys (+4 θέσεις – No. 16) και το «Don’t Start Now» της Dua Lipa (+3 θέσεις – No. 6).

Δείτε το Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.