Διεθνές Airplay Chart: Επτά συνεχόμενους μήνες στο No. 1 το «As It Was» του Harry Styles – Το Top 20

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 28η συνεχόμενη εβδομάδα -ή επτά συνεχόμενους μήνες- το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Harry Styles έλαβε επτά υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2023.

Το «As It Was» είναι υποψήφιο για τέσσερα βραβεία, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, ενώ το «Harry’s House» είναι υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ.

Νέες είσοδοι

«I Ain’t Worried» – OneRepublic (No. 18)

Οι OneRepublic επιστρέφουν στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart με το τραγούδι τους «I Ain’t Worried» από το soundtrack της ταινίας «Top Gun: Maverick».

Από την κυκλοφορία του, τον προηγούμενο Μάιο, μέχρι σήμερα, το «I Ain’t Worried» έχει συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το «I Ain’t Worried» έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των OneRepublic στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το «Love Runs Out», φτάνοντας στο No. 3 των charts και έχει ανέβει επίσης στο No. 6 του Billboard Hot 100 για να χαρίσει στο συγκρότημα το τέταρτο τραγούδι του που ανεβαίνει στο Top 10 στις ΗΠΑ.

Το «I Ain’t Worried», το οποίο έχει γίνει χρυσό στην Ελλάδα, έχει βρεθεί ήδη για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.