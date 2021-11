Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (46/2021)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για τέταρτη μη συνεχόμενη εβδομάδα εμφανίζεται στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το «Beggin’» των Måneskin.

Το ιταλικό συγκρότημα που να έγινε ευρύτερα γνωστό μετά τη νίκη του στο φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κατακτά για πρώτη φορά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα με την κορυφαία επιτυχία του «Beggin’».

Πρόκειται για μία απόλυτα rock διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού «Beggin’» που κυκλοφόρησε αρχικά από το αμερικανικό συγκρότημα των Four Seasons το μακρινό 1967.

Η εκτέλεση των Måneskin έχει κατακτήσει το No. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο Spotify και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 763 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα.

Το «Beggin’» των Måneskin έχει γίνει διπλά πλατινένιο σε Ιταλία και Αυστραλία, πλατινένιο σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Iσπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία και χρυσό σε Δανία και Ελβετία.

Επίσης έχει κυριαρχήσει στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, οι Måneskin κυκλοφόρησαν πρόσφατα το νέο τραγούδι τους με τίτλο «Mammamia», μία rock δημιουργία με dance και club πινελιές.

Νέες είσοδοι

«Do It To It» – Acraze ft. Cherish (No. 16)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο για πρώτη φορά η διασκευή του αμερικανικού DJ και μουσικού παραγωγού Acraze στο τραγούδι «Do It To It» του γυναικείου συγκροτήματος Cherish, που κυκλοφόρησε το 2006.

Η house διασκευή του Acraze κυκλοφόρησε τον περασμένο Αύγουστο και ήδη έχει σημειώσει επιτυχία σε κάθε άκρη του πλανήτη.

Το ανανεωμένο «Do It To It» έφτασε στο No. 7 του chart για τα Hot Dance/Electronic Songs του Billboard, στο No. 5 στη Γερμανία, στο No. 13 των Club Tracks στην Αυστραλία, ενώ έχει εμφανιστεί επίσης στο Top 40 του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.