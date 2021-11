Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (45/2021)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το τραγούδι «Bad Habits» του Ed Sheeran βρίσκεται για ένατη μη συνεχόμενη εβδομάδα στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός παρουσίασε με το «Bad Habits» κάτι απροσδόκητο αλλά εντελώς δικό του, συνεχίζοντας να επεκτείνει την τέχνη του σε νέες διαστάσεις.

Το «Bad Habits» είναι ένα τραγούδι το οποίο μεταδίδει την ενέργεια που χαρακτηρίζει τη φυγή από την πραγματικότητα και το πιο σημαντικό, είναι ένα τραγούδι που θα σας κάνει να θέλετε να χορέψετε και να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Η νέα επιτυχία του Ed Sheeran έχει παραμείνει για 11 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή της χώρας για τη φετινή χρονιά.

Το «Bad Habits» είναι το πρώτο single από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Ed Sheeran, με τίτλο «=» (Equals), που κυκλοφόρησε στις 29 Οκτωβρίου.

Νέες είσοδοι

«Moth To A Flame» – Swedish House Mafia & The Weeknd (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο, έχοντας πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό άλμα 22 θέσεων, η συνεργασία των Swedish House Mafia και του The Weeknd στο νέο single «Moth To A Flame».

Είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που κυκλοφορούν οι Swedish House Mafia μετά την πρόσφατη επανένωσή τους και τη δυναμική επανεμφάνισή τους στη δισκογραφία.

Το «Moth To A Flame» ακολουθεί το ανανεωμένο μουσικό ύφος που εξερευνούν οι Swedish House Mafia σε αυτό το νέο κεφάλαιο. Είναι ένα τραγούδι περισσότερο φιλικό προς τα ραδιόφωνα, με απαλά και ζεστά φωνητικά και τον ελκυστικό αλλά και χαλαρωτικό κατά κάποιο τρόπο ήχο των κρουστών.

Παράλληλα, το «Moth To A Flame» είναι το τρίτο συνολικά τραγούδι που βρίσκεται αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, καθώς από μία θέση στην κατάταξη έχουν επίσης το νέο του single «Take My Breath» (No. 11) και το τραγούδι «Save Your Tears» (No. 13) από το άλμπουμ του «After Hours» (2020).

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.