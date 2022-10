Διεθνές Airplay Chart: Στο Top 20 το «Super Freaky Girl» της Nicki Minaj (43/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 25η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Νέες είσοδοι

«Enemy» – Imagine Dragons (No. 16)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά η επιτυχία «Enemy» των Imagine Dragons.

Το «Enemy» έχει συγκεντρώσει πάνω από 4,6 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες σε δύο εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας συνεργασίας με τον ράπερ J.I.D.

Το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε για τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Arcane» του Netflix, εξασφάλισε στους Imagine Dragons τον τίτλο του πιο δημοφιλούς συγκροτήματος στις ψηφιακές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2021.

«Don’t Got Yet» – Camila Cabello (No. 17)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επανεμφανίζεται το single «Don’t Go Yet» της Camila Cabello.

Το «Don’t Go Yet» συμπεριλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Camila Cabello, με τίτλο «Familia», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο latin χαρακτήρα που αποτελεί τον υπέρτατο φόρο τιμής της Camila Cabello στις λάτιν ρίζες της.

Το «Don’t Go Yet» έχει διανύσει ήδη 26 εβδομάδες παρουσίας στην κατάταξη από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα.

Εκτός από το «Don’t Go Yet», στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart βρίσκεται επίσης η επιτυχία «Bam Bam» της Camila Cabello σε συνεργασία με τον Ed Sheeran, το οποίο έχει ανέβει έως το No. 3 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

«Middle Of The Night» – Elley Duhé (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το τραγούδι «Middle Of The Night» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Elley Duhé.

Το «Middle Of The Night» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020.

Το τραγούδι δεν έκανε είσοδο στα charts την περίοδο της αρχικής κυκλοφορίας του, ωστόσο έγινε viral στο TikTok στα τέλη του 2021 και στη συνέχεια εμφανίστηκε στα charts πολλών χωρών ανά τον κόσμο.

Αξιοσημείωτη επιτυχία έχει γνωρίσει το «Middle Of The Night» και στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε επί σειρά εβδομάδων στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI και έχει γίνει πλατινένιο.

Το «Middle Of The Night» της Elley Duhé έχει βρεθεί ήδη στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart για 27 εβδομάδες, εκ των οποίων οι 26 εβδομάδες ήταν συνεχόμενες.

«Super Freaky Girl» – Nicki Minaj (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά η νέα επιτυχία «Super Freaky Girl» της Nicki Minaj.

Το «Super Freaky Girl» είναι το πρώτο σόλο τραγούδι της Nicki Minaj που ανέβηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100 και το τρίτο συνολικά τραγούδι της μετά το «Trollz» με τον 6ix9ine και το «Say So» με την Doja Cat, τα οποία αμφότερα κυριάρχησαν στην κορυφή του chart το 2020.

Η Nicki Minaj έγινε επίσης με το «Super Freaky Girl» η πρώτο σόλο γυναίκα ράπερ που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 από το 1998 – μετά το «Doo Wop (That Thing)» της Lauryn Hill.

Το «Super Freaky Girl», που βασίζεται στο κλασικό τραγούδι «Super Freak» του Rick James από το 1981.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.