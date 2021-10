Διεθνές Airplay Chart: Ανατροπή στην κορυφή και νέες είσοδοι – Το Top 20 της εβδομάδας (42/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για έκτη συνολικά εβδομάδα επιστρέφει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το τραγούδι «Bad Habits» του Ed Sheeran.

Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός παρουσιάζει με το «Bad Habits» κάτι απροσδόκητο αλλά εντελώς δικό του, συνεχίζοντας να επεκτείνει την τέχνη του σε νέες διαστάσεις.

Το «Bad Habits» είναι ένα τραγούδι το οποίο μεταδίδει την ενέργεια που χαρακτηρίζει τη φυγή από την πραγματικότητα και το πιο σημαντικό, είναι ένα τραγούδι που θα σας κάνει να θέλετε να χορέψετε και να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Η νέα επιτυχία του Ed Sheeran έχει παραμείνει για 11 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή της χώρας για τη φετινή χρονιά.

Το «Bad Habits» είναι το πρώτο single από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Ed Sheeran, με τίτλο «=» (Equals), που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.

Νέες είσοδοι

«Easy On Me» – Adele (No. 4)

Η Adele κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι μετά από έξι χρόνια για να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο και να κατακτήσει τα charts διεθνώς με απίστευτη ορμή.

Το «Easy On Me», προπομπός του νέου άλμπουμ της Adele με τίτλο «30», είναι μία τρυφερή μπαλάντα που βασίζεται σε ένα απαλό πιάνο και διαθέτει έντονο βιωματικό χαρακτήρα.

Το νέο single της Adele κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες, όμως έχει ήδη προλάβει να σημειώσει μία πλειάδα από ρεκόρ.

Το «Easy On Me» είναι το τραγούδι που συγκέντρωσε τα περισσότερα streams στο Spotify σε μία ημέρα (24 ώρες), ενώ έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου καταρρίπτοντας το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μια εβδομάδα στη χώρα.

«Love Nwantiti» – Ckay ft. Ax’el & DJ Yo (No. 12)

Το «Love Nwantiti» είναι ένα τραγούδι του Νιγηριανού τραγουδιστή CKay που κυκλοφόρησε το 2019.

Ένα remix του τραγουδιού με τίτλο «Love Nwantiti (Ah Ah Ah Ah)» με τη συμμετοχή του Νιγηριανού Joeboy και του Γκανέζου Kuami Eugene, που κυκλοφόρησε ως single το 2020, γνώρισε επιτυχία στη Νιγηρία, τη Δυτική Ασία, τη Βόρεια Αφρική και σε πολλά ευρωπαϊκά clubs.

Το 2021 το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Λατινικής Αμερικής και της Νέας Ζηλανδίας, έφτασε στο No. 1 στην Ινδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, και απέκτησε δημοτικότητα στο TikTok.

Επίσης ανέβηκε στο No. 3 του Singles Chart και στο No. 1 του Indie Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 31 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και εμφανίστηκε επίσης στο καναδικό Hot 100.

«Astronaut In The Ocean» – Masked Wolf (No. 16)

Για δεύτερη εβδομάδα εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart το τραγούδι «Astronaut In The Ocean» του Αυστραλού ράπερ Masked Wolf, αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής χρονιάς.

Κυκλοφόρησε αρχικά ανεξάρτητα τον Ιούνιο του 2019 και αφού άρχισε να κερδίζει μεγάλη δημοτικότητα στο TikTok στα τέλη του 2020, το «Astronaut In The Ocean» επανακυκλοφόρησε επίσημα μέσω της Elektra Records στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή το τραγούδι διέθετε ήδη πάνω από 32 εκατομμύρια streams στο Spotify και και αποκτούσε όλο και περισσότερο κοινό στα social media και το TikTok.

Το «Astronaut In The Ocean» έχει εμφανιστεί στο Top 20 σε δεκάδες charts ανά τον κόσμο και έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, πλατινένιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Πορτογαλία, Αυστρία και Νέα Ζηλανδία και χρυσό σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Δανία.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία που έχει γνωρίσει το «Astronaut In The Ocean» και στην Ελλάδα, όπου έχει κατακτήσει το No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI.

«Love Not War (The Tampa Beat)» – Jason Derulo & Nuka (No. 20)

Ο παγκόσμιος σταρ Jason Derulo ένωσε τις δυνάμεις του με τον πρωτοεμφανιζόμενο παραγωγό Nuka στο single «Love Not War (The Tampa Beat)».

Το «Love Not War (The Tampa Beat)» δίνει συνέχεια στο σερί των ακαταμάχητων επιτυχιών που έχει κυκλοφορήσει ο Jason Derulo την τελευταία χρονιά, όπως το No. 1 σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο single «Savage Love» και το «Take You Dancing», το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η 17η συνολικά εβδομάδα που εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart το «Love Not War (The Tampa Beat)».

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.