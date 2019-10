Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το φλογερό ντουέτο του Shawn Mendes και της Camila Cabello στο «Señorita», ενώ καταλαμβάνει για πρώτη φορά το Νο. 1 της μικτής κατάταξης.

Το τραγούδι έχει κατακτήσει επίσης πρώτη θέση της λίστας του Spotify με τα τραγούδια που συγκέντρωσαν παγκοσμίως τα περισσότερα streams το φετινό καλοκαίρι, ενώ είναι το τραγούδι που έχει διανύσει τις περισσότερες συνεχόμενες ημέρες στο Νο. 1 του παγκόσμιου chart στην υπηρεσία streaming για το 2019.

Το «Señorita» μετρά αθροιστικά πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο streams, αλλά και 714,6 εκατομμύρια προβολές στο YouTube με το ερωτικό video clip του.

Επίσης το smash hit του Shawn Mendes και της Camila Cabello έχει κυριαρχήσει στο Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και έχει διανύσει συνολικά έξι εβδομάδες στην κορυφή του βρετανικού chart, ενώ κέρδισε δύο βραβεία στα MTV VMA 2019 και ένα βραβείο στα Teen Choice Awards 2019.

Το «Señorita» είναι το πρώτο τραγούδι του Shawn Mendes που κατακτά την πρώτη θέση του Διεθνούς Airplay Chart και το δεύτερο για την Camila Cabello μετά το «Havana» που παρέμεινε για 19 εβδομάδες στο Νο. 1.

Νέες είσοδοι

«Feel It Still» – Portugal. The Man (No. 20)

Το «Feel It Still» των Portugal. The Man διένυσε πέρυσι εννέα συνεχόμενες εβδομάδες (18 – 26/2018) στην πρώτη θέση του Διεθνούς Airplay Chart, ενώ βρέθηκε για μία εβδομάδα (16/2018) και στο νούμερο ένα του μεικτού ρεπερτορίου.

Το «Feel It Still» έκανε την έκπληξη σε πολλές χώρες του πλανήτη και αποτέλεσε την πρώτη είσοδο των Portugal. The Man στο «Billboard Hot 100» των ΗΠΑ.

Επιστέγασμα της επιτυχίας του τραγουδιού ήταν η βράβευση με το Grammy για την «Καλύτερη Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ».

«El Baño» – Enrique Iglesias (No. 19)

Ο Ισπανός superstar Enrique Iglesias επιστρέφει στο Top 20 με το «El Baño», το οποίο ακολουθεί τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν στα ελληνικά ραδιόφωνα τα τραγούδια «Duele El Corazón» (ft. Wisin) και «Súbeme La Radio» (ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox).

Με ένα αισθησιακό video clip και τη συμμετοχή του Πορτορικανού Bad Bunny, ο Enrique Iglesias μάς προσκαλεί όλους στην… μπανιέρα του με το «El Baño».

Το τραγούδι επανέρχεται για ένατη εβδομάδα στην κατάταξη, ένα ολόκληρο χρόνο μετά την τελευταία εμφάνισή του στο chart, την 42η εβδομάδα του 2018, λίγες ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη συναυλία του Enrique Iglesias στη Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν το «El Baño» του Enrique Iglesias με τη συμμετοχή του Bad Bunny (+9 θέσεις – Νο. 19), το «Dance Monkey» της Tones and I (+6 θέσεις – Νο. 9) και το «Hola Señorita» των Maitre Gims και Maluma (+6 θέσεις – Νο. 14).

