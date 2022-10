Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (41/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 23η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» έχει σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify (αυτή τη στιγμή διαθέτει 1,420 δισ. streams). Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times», το «Adore You» και το «Watermelon Sugar».

Νέες είσοδοι

«Love Nwantiti» – Ckay & Ax’el & Dj Yo (No. 15)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το «Love Nwantiti» του Νιγηριανού τραγουδιστή CKay που κυκλοφόρησε το 2019.

Ένα remix του τραγουδιού με τίτλο «Love Nwantiti (Ah Ah Ah Ah)» με τη συμμετοχή του Νιγηριανού Joeboy και του Γκανέζου Kuami Eugene, που κυκλοφόρησε ως single το 2020, γνώρισε επιτυχία στη Νιγηρία, τη Δυτική Ασία, τη Βόρεια Αφρική και σε πολλά ευρωπαϊκά clubs.

Το 2021 το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Λατινικής Αμερικής και της Νέας Ζηλανδίας, έφτασε στο No. 1 στην Ινδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, και απέκτησε δημοτικότητα στο TikTok.

Επίσης ανέβηκε στο No. 3 του Singles Chart και στο No. 1 του Indie Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 31 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και εμφανίστηκε επίσης στο καναδικό Hot 100.

«Envolver» – Anitta (No. 19)

Για πρώτη εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart η επιτυχία «Envolver» της Anitta.

Το «Envolver» είναι ένα από τα τραγούδι που συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο άλμπουμ της Anitta, με τίτλο «Versions Of Me», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

Η Anitta έγινε με το «Envolver» ο πρώτος καλλιτέχνης από τη Βραζιλία που κυριάρχησε στην κορυφή των επίσημων charts του Spotify, όπου το τραγούδι έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 410 εκατομμύρια streams.

Την ίδια στιγμή, το αισθησιακό music video του «Envolver» διαθέτει 397 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το «Envolver», το οποίο διαθέτει στίχους στα ισπανικά και όχι στα πορτογαλικά που είναι η μητρική γλώσσα της Anitta, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της να συνεχίσει να επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Where Are You Now» – Lost Frequencies & Calum Scott (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για 19η συνολικά εβδομάδα η επιτυχημένη συνεργασία του Βέλγου DJ και μουσικού παραγωγού Lost Frequencies και του Βρετανού τραγουδιστή Calum Scott στο τραγούδι «Where Are You Now», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021.

Το «Where Are You Now» ανέβηκε στο Νο. 1 σε Ιρλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία, καθώς και στο Top 10 σε Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία και Ελβετία.

Επίσης, έφτασε στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το single του Lost Frequencies που έχει ανέβει στην υψηλότερη θέση στο τοπικό chart μετά το «Are You With Me» το 2015.

Η συνεργασία του Lost Frequencies και του Calum Scott στο «Where Are You Now» έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 710 εκατομμύρια streams στο Spotify και έχει γίνει πλατινένια στην Ελλάδα.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.