Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (41/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το τραγούδι «Beggin’» των Måneskin διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα του Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Το ιταλικό συγκρότημα που να έγινε ευρύτερα γνωστό μετά τη νίκη του στο φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κατακτά για πρώτη φορά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα με την κορυφαία επιτυχία του «Beggin’».

Πρόκειται για μία απόλυτα rock διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού «Beggin’» που κυκλοφόρησε αρχικά από το αμερικανικό συγκρότημα των Four Seasons το μακρινό 1967.

Η εκτέλεση των Måneskin έχει κατακτήσει το No. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο Spotify και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 622 εκατομμύρια streams στην πλατφόρμα.

Το «Beggin’» των Måneskin έχει γίνει διπλά πλατινένιο στην Ιταλία, πλατινένιο σε Ελλάδα, Αυστραλία Αυστρία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία και Ισπανία και χρυσό σε Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία.

Επίσης έχει κυριαρχήσει στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ, οι Måneskin κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ημέρες το νέο τραγούδι τους με τίτλο «Mammamia», μία rock δημιουργία με dance και club πινελιές.

Νέες είσοδοι

«Blinding Lights» – The Weeknd (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει η τεράστια επιτυχία «Blinding Lights» – του The Weeknd.

Το «Blinding Lights» έχει γίνει τρεις φορές πλατινένια στην Ελλάδα και έχει σημειώσει ρεκόρ παραμένοντας 34 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του chart

Πρόκειται για ένα από τα τρία τραγούδια του The Weeknd που έχουν από μία θέση αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, καθώς στο No. 4 συναντάμε το «Save Your Tears», το οποίο έχει κυριαρχήσει για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή, ενώ στο No. 8 βρίσκεται το πιο πρόσφατο single «Take My Breath» του Καναδού καλλιτέχνη.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.