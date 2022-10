Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (40/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 22η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» έχει σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify (αυτή τη στιγμή διαθέτει 1,356 δισ. streams). Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times», το «Adore You» και το «Watermelon Sugar».

Νέες είσοδοι

«Unholy» – Sam Smith & Kim Petras (No. 12)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο single «Unholy» του Sam Smith και της Kim Petras.

Το «Unholy» έγινε παγκόσμια επιτυχία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του πριν από μία εβδομάδα. Το lead single από το τέταρτο άλμπουμ του Sam Smith έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έγινε το όγδοο τραγούδι του που κατακτά την κορυφή.

Το «Unholy» ανέβηκε επίσης στο Νο. 1 του Apple Music και του Spotify παγκοσμίως και έγινε ένα από τα 10 τραγούδια με το καλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών στο Spotify.

Ανάλογη επιτυχία σημείωσε η συνεργασία του Sam Smith και της Kim Petras και στην Ελλάδα, με το «Unholy» να κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Διεθνούς Singles Chart της IFPI με τα ξένα τραγούδια με τα περισσότερα streams.

«Trompeta» – Willy William (No. 17)

Ο Γάλλος τραγουδιστής Willy William κάνει είσοδο στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart με το single του «Trompeta».

Έχοντας στο βιογραφικό του τεράστιες επιτυχίες όπως το “Ego” και το “Mi Gente” σε συνεργασία με τον J Balvin, o Willy William κατακτά ξανά τα ελληνικά ραδιόφωνα.

Το «Trompeta» είναι ένα τραγούδι με caribbean και latin ρυθμούς, αλλά και beats με επιρροές από τα ’90s, με έντονα χορευτική διάθεση.

Το τραγούδι, το οποίο συμπληρώνεται από ισπανικούς, εκφράζει πραγματικά το όραμα του Willy William να ενώσει τον κόσμο μέσα από τη μουσική.

