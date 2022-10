Διεθνές Airplay Chart: To Top 20 της εβδομάδας (39/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 22η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» έχει σπάσει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify (αυτή τη στιγμή διαθέτει 1,356 δισ. streams). Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times», το «Adore You» και το «Watermelon Sugar».

Νέες είσοδοι

«In The Dark» – Purple Disco Machine & Sophie and the Giants (No. 17)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το single «In The Dark» του Purple Disco Machine και των Sophie and the Giants, που κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς.

Η ικανότητα του Purple Disco Machine να δημιουργεί αισιόδοξες Nu-disco παραγωγές είναι πιο εμφανής από ποτέ, ωστόσο, σε στιχουργικό επίπεδο, το single εκπέμπει εντελώς αντίθετα συναισθήματα, καθώς θρηνεί για έναν έρωτα που ναυάγησε και αναφέρεται σε συναισθήματα απόγνωσης.

Έχοντας μία δοκιμασμένη συνταγή επιτυχίας, η συναρπαστική funk παραγωγή του Purple Disco Machine αποτελεί την τέλεια συνοδεία για την υπέροχη φωνή και τη συναισθηματική ερμηνεία της Sophie.

Ο Purple Disco Machine και οι Sophie and the Giants διαθέτουν απαράμιλλη χημεία ως ντουέτο. Η προηγούμενη συνεργασία τους στο «Hypnotized» ξεπέρασε τα 350 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, έγινε πλατινένια σε όλη την Ευρώπη, ενώ έφτασε στο No. 9 του παγκόσμιου chart του Shazam.

«Middle Of The Night» – Elley Duhé (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το τραγούδι «Middle Of The Night» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Elley Duhé, γνωστή από τη συνεργασία της με τον Kygo στο “Happy Now”.

Το «Middle Of The Night» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020.

Το τραγούδι δεν έκανε είσοδο στα charts την περίοδο της αρχικής κυκλοφορίας του, ωστόσο έγινε viral στο TikTok στα τέλη του 2021 και στη συνέχεια εμφανίστηκε στα charts πολλών χωρών ανά τον κόσμο.

Αξιοσημείωτη επιτυχία έχει γνωρίσει το «Middle Of The Night» και στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε επί σειρά εβδομάδων στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI και έχει γίνει πλατινένιο.

Το «Middle Of The Night» της Elley Duhé έχει βρεθεί ήδη για 26 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

