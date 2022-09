Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (37/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 20η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 12 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» μόλις έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify. Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times», το «Adore You» και το «Watermelon Sugar».

Νέες είσοδοι

«Love Nwantiti» – Ckay ft. Ax’el & Dj Yo (No. 13)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το «Love Nwantiti» του Νιγηριανού τραγουδιστή CKay που κυκλοφόρησε το 2019.

Ένα remix του τραγουδιού με τίτλο «Love Nwantiti (Ah Ah Ah Ah)» με τη συμμετοχή του Νιγηριανού Joeboy και του Γκανέζου Kuami Eugene, που κυκλοφόρησε ως single το 2020, γνώρισε επιτυχία στη Νιγηρία, τη Δυτική Ασία, τη Βόρεια Αφρική και σε πολλά ευρωπαϊκά clubs.

Το 2021 το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts της Ευρώπης, της Αυστραλίας, της Λατινικής Αμερικής και της Νέας Ζηλανδίας, έφτασε στο No. 1 στην Ινδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, και απέκτησε δημοτικότητα στο TikTok.

Επίσης ανέβηκε στο No. 3 του Singles Chart και στο No. 1 του Indie Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Νο. 31 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και εμφανίστηκε επίσης στο καναδικό Hot 100.

«Kernkraft 400 (A Better Day)» – Topic & A7S (No. 18)

Άλλη μία επιτυχία από τον Topic και τoν A7S στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Αυτή τη φορά, οι εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες πήραν το κλασικό τραγούδι «Kernkraft 400» των Zombie Nation από το 1999, το οποίο με τη σειρά του είναι μία επεξεργασία της μουσικής ενός παιχνιδιού για υπολογιστές που κυκλοφόρησε το 1984.

Οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν μία μοντέρνα πινελιά στη χαρακτηριστική μουσική, με τη δυνατή φωνή του A7S να εναρμονίζεται τέλεια με τα μελαγχολικά και ζεστά beats του Topic.

«Levitating» – Dua Lipa (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το smash hit «Levitating» της Dua Lipa.

Η «Levitating» περιλαμβάνεται στο αριστουργηματικό άλμπουμ «Future Nostalgia», το οποίο χάρισε στην Dua Lipa πέντε από τις έξι υποψηφιότητές της στα Βραβεία Grammy του 2021 και κέρδισε τελικά το βραβείο του Καλύτερου Pop Άλμπουμ.

Το «Levitating» έχει αναρριχηθεί ως το No. 2 του Διεθνούς Airplay Chart και έχει συγκεντρώσει αθροιστικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού διαθέτει 594 εκατομμύρια στο streams στην πλατφόρμα και το remix με τη συμμετοχή του DaBaby διαθέτει 1,5 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

«Industry Baby» – Lil Nas x Jack Harlow (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται ξανά η συνεργασία του Lil Nas X και του Jack Harlow στο «Industry Baby».

Το «Industry Baby» έχει εμφανιστεί άλλες δύο φορές στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, την 1η και την 33η εβδομάδα του 2022.

O Lil Nas X ανακηρύχθηκε βασιλιάς των digital charts στην Ελλάδα το 2021 με το «Montero (Call Μe Βy Υour Νame)», το οποίο ήταν το τραγούδι του διεθνούς ρεπερτορίου με τις περισσότερες ψηφιακές πωλήσεις στη χώρα για την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με την IFPI.

Το «Industry Baby» έχει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.