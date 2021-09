Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (36/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Τρεις συνεχόμενες εβδομάδες συμπληρώνει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το τραγούδι «Bad Habits» του Ed Sheeran.

Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός παρουσιάζει με το «Bad Habits» κάτι απροσδόκητο αλλά εντελώς δικό του, συνεχίζοντας να επεκτείνει την τέχνη του σε νέες διαστάσεις.

Το «Bad Habits» είναι ένα τραγούδι το οποίο μεταδίδει την ενέργεια που χαρακτηρίζει τη φυγή από την πραγματικότητα και το πιο σημαντικό, είναι ένα τραγούδι που θα σας κάνει να θέλετε να χορέψετε και να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Η νέα επιτυχία του Ed Sheeran έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες κυριαρχίας στην πρώτη θέση του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώνταςτο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή της χώρας για τη φετινή χρονιά.

Το «Bad Habits» είναι το πρώτο single από τη νέα δισκογραφική δουλειά του Ed Sheeran, με τίτλο «=» (Equals), που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.

Νέες είσοδοι

«Take My Breath» – The Weeknd (No. 17)

Ο The Weeknd συνεχίζει την εξαιρετική πορεία του στα ελληνικά ραδιόφωνα με την είσοδο της νέας επιτυχίας του «Take My Breath» στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart

Χωρίς να επαναπαύεται στις δάφνες τις επιτυχίες τους, ο The Weeknd άνοιξε το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του με το εθιστικό electric τραγούδι «Take My Breath».

Το ηχητικά φορτισμένο τραγούδι αποτελεί παράδειγμα της ικανότητας του The Weeknd να εξελίσσει σταθερά τον ήχο του και της ικανότητάς του να αφηγείται ιστορίες μέσα από τη μουσική του.

Το «Take My Breath» είναι ένα από τα δύο τραγούδια που καταλαμβάνουν μία θέση στην κατάταξη αυτήν την εβδομάδα, καθώς ακλόνητο παραμένει στο Top 20 του «Blinding Lights».

«Rasputin» – Majestic & Boney M. (No. 20)

Το μοναδικό remix του Majestic για το «Rasputin» των Boney M. επιστρέφει για 16η εβδομάδα συνολικά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Τα χαρακτηριστικά φωνητικά των Boney M. και τα εκπληκτικά house beats του Majestic δημιουργούν το τέλειο αποτέλεσμα.

Το ανανεωμένο «Rasputin» γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από Tik Tok, όπου έχουν δημιουργηθεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια βίντεο τα οποία το χρησιμοποιούν, ενώ πριν λίγους μήνες κατάφερε να βρεθεί για πρώτη φορά στο Top 20 του παγκόσμιου chart στο Shazam.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Rasputin»κυκλοφόρησε από τους Boney M. το 1978.

