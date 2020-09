Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (36/2020)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για 13η συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart, το συναρπαστικό τραγούδι «Blinding Lights» του The Weeknd, ενώ παράλληλα βρίσκεται για ένατη συνολικά εβδομάδα στην κορυφή του μικτού ρεπερτορίου.

Το hit single του Καναδού καλλιτέχνη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε περισσότερα από 45 διαφορετικά charts σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ κέρδισε το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς» στα πρόσφατα MTV Video Music Awards 2020.

Μεταξύ αυτών το αμερικανικό Billboard Hot 100 όπου το «Blinding Lights» έχει διανύσει τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 και το chart του 100 του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το τραγούδι έχει βρεθεί για οκτώ εβδομάδες στο No. 1.

Το «Blinding Lights» για το συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένη Μαρτίου και είχε ανάλογη επιτυχημένη πορεία στα charts ανά τον κόσμο.

Παράλληλα το «Blinding Lights» έχει βρεθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από την IFPI.

Νέες είσοδοι

«Kings & Queens» – Ava Max (No. 18)

Η Ava Max επανεμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart χάρη στο δυναμικό τραγούδι της «Kings & Queens».

Η 26χρονη τραγουδίστρια συνεχίζει με το «Kings & Queens» τα pop anthems που διαθέτουν την κατάλληλη δόση γυναικείας ενδυνάμωσης.

Να σημειωθεί ότι το «Kings & Queens» χρησιμοποιεί samples από το τραγούδι «If You Were A Woman (And I Was A Man)» (1986) της Bonnie Tyler, μία μελωδία που έχει γίνει περισσότερο γνωστή με την πασίγνωστη επιτυχία «You Give Love A Bad Name» των Bon Jovi που κυκλοφόρησε λίγο αργότερα την ίδια χρονιά.

Το «Kings & Queens» θα συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Ava Max, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Heaven & Hell» και θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Rain On Me» – Lady Gaga & Ariana Grande (No. 20)

Όταν συνεργάζονται δύο pop stars του βεληνεκούς της Lady Gaga και της Ariana Grande οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Η ανεπανάληπτη συνεργασία της Lady Gaga με την Ariana Grande στο τραγούδι «Rain On Me» από το νέο άλμπουμ της «Chromatica» απέδειξε ότι διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για να ταρακουνήσει το μουσικό τοπίο.

Οι δύο αστέρες της pop ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και άπλωσαν τα χέρια τους για να προσκαλέσουν το κοινό στο δικό τους μουσικό παράδεισο μέσα από ένα εντυπωσιακό music video που ενθουσίασε όλους τους θαυμαστές τους.

Το «Rain On Me», το οποίο έχει βρεθεί ήδη για δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart, πρωταγωνίστησε πριν λίγες ημέρες στα MTV Video Music Awards 2020, χαρίζοντας τρία βραβεία στις δύο αστέρες της pop: Για το «Τραγούδι της Χρονιάς», την «Καλύτερη Συνεργασία» και την «Καλύτερη Φωτογραφία».

