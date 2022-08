Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (34/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 17η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έξι συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» μόλις έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify. Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times», το «Adore You» και το «Watermelon Sugar».

Νέες είσοδοι

«Blinding Lights» – The Weeknd (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει η ιστορική επιτυχία «Blinding Lights» του The Weeknd.

Το «Blinding Lights» έχει γίνει τέσσερις φορές πλατινένιο στην Ελλάδα και έχει σημειώσει ρεκόρ παραμένοντας 34 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του chart.

Πρόκειται για ένα από τα δύο τραγούδια του The Weeknd που έχουν από μία θέση αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Στο No. 7 συναντάμε τη συνεργασία του The Weeknd με τους Swedish House Mafia στο «Moth To A Flame», που έχει ανέβει στο No. 6 της κατάταξης.

«Belly Dancer» – Imanbek & Byor (No. 20)

Ο βραβευμένος με Grammy DJ και παραγωγός Imanbek συνεργάστηκε με τον Ρώσο house καλλιτέχνη Byor στο σπινθηροβόλο single «Belly Dancer».

Το «Belly Dancer» μετατρέπει την επιτυχία «Bananza» του Akon από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 σε ένα σύγχρονο house κομμάτι με χαμηλωμένα φωνητικά και κρουστά που προκαλούν ανατριχίλα.

Ο Imanbek έγινε παγκοσμίως γνωστός πριν από λίγα χρόνια με το remix του για το «Roses» του SAINt JHN.

Ως ένας ανερχόμενος έφηβος παραγωγός από το Καζακστάν, κέντρισε αμέσως την προσοχή, ειδικά όταν κέρδισε ένα βραβείο Grammy για το «Roses».

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.