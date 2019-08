Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για πέμπτη εβδομάδα συνολικά επιστρέφει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart ο Daddy Yankee με τη νέα επιτυχία του «Con Calma» σε συνεργασία με τον Snow.

Ο Πορτορικανός καλλιτέχνης αποδεικνύει για πολλοστή φορά ότι έχει αναδειχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διαμορφωτές τάσεων στη μουσική βιομηχανία.

Έχοντας κυκλοφορήσει κατά μήκος της πολυετούς καριέρας του κορυφαίες επιτυχίες διεθνών διαστάσεων, όπως το «Gazolina» και το «Despacito», ο Daddy Yankee προσθέτει στο βιογραφικό του άλλο ένα τραγούδι – ορόσημο.

Το «Con Calma» έχει βρεθεί στο Νο. 1 σε 18 χώρες και στο Top 10 άλλων δέκα χωρών, ενώ το επίσημο video clip του τραγουδιού έχει υπερβεί τις 1,3 δισεκατομμύρια επισκέψεις στο YouTube σε διάστημα επτά μηνών.

Τον Απρίλιο ο Daddy Yankee ανανέωσε το «Con Calma» προσκαλώντας την Katy Perry να συμμετάσχει στο επίσημο remix του τραγουδιού, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις μη ισπανόφωνες αγορές.

Νέες είσοδοι

Καμία νέα είσοδος δεν παρατηρείται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν το «Piece of Your Heart» των Meduza και των Goodbuys (+2 θέσεις – Νο. 9), το «I Lost You» των Havana με τον Yaar (+2 θέσεις – Νο. 12), το «Feel It Still» των Portugal. The Man (+2 θέσεις – Νο. 14) και το «Don’t Call Me Up» της Mabel (+2 θέσεις – Νο. 6).

