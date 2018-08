1 1

Η συνεργασία του Zayn με τη Sia στο υπέροχο «Dusk Till Dawn» παραμένει για πέμπτη συνολικά εβδομάδα στο Νο1 του διεθνούς Airplay Chart.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το «Dusk Till Dawn» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατάταξη την 40ή εβδομάδα του 2017 (02/10/2017 – 08/10/2017) και κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή μετά από εννέα μήνες, την 28η εβδομάδα του 2018.

Μετά το «Let Me» και το «Entertainer» που διαδέχθηκαν το «Dusk Till Dawn», ο Zayn το τελευταίο διάστημα έχει κυκλοφορήσει άλλα δύο singles που προμηνύουν το δεύτερο προσωπικό δίσκο του, το funky «Sour Diesel» και τη συνάντηση με τον Timbaland στο «Too Much».

Νέες είσοδοι

Τρεις νέες είσοδοι – επιστροφές καταγράφονται αυτή την εβδομάδα.

Έχοντας αναρριχηθεί έως το Νο7 στο παρελθόν, το «How Long» του Charlie Puth επανέρχεται στο Top 20 για 36η εβδομάδα συνολικά, πραγματοποιώντας άνοδο 8 θέσεων και συναντά το «Attention», το οποίο διατηρείται σταθερά στην κατάταξη εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Τα δύο τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ «Voicenotes» του Charlie Puth που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο.

Η νέα συνάντηση του David Guetta με τη Sia, αυτή τη φορά στο «Flames», αγαπήθηκε πολύ γρήγορα από το ελληνικό κοινό και αγκαλιάστηκε το ίδιο από τα ραδιόφωνα. Έπειτα από 13 διαδοχικές εβδομάδες παρουσίας στο Top 20, το «Flames» επιστρέφει στο διεθνές Airplay Chart για 14η εβδομάδα.

O Eminem συνεργάστηκε με τον Ed Sheeran στο «River», ένα τραγούδι που ενθουσίασε το ελληνικό κοινό από την πρώτη στιγμή και επιστρέφει στην κατάταξη, καταγράφοντας πλέον 16 (μη συνεχόμενες) εβδομάδες στο Top 20.

Ο Ed Sheeran καταλαμβάνει ξανά τρεις θέσεις στην κορυφαία εικοσάδα, αφού εκτός από το «River», συναντούμε το ασυναγώνιστο «Shape Of You» που είχε παραμείνει στο Νο1 για τον εντυπωσιακό αριθμό των 17 εβδομάδων και το «Perfect», που θεωρήθηκε από πολλούς ως η καλύτερη μπαλάντα της χρονιάς.

