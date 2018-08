1 1

Τέσσερις συνολικά εβδομάδες συμπληρώνει στο Νο1 του διεθνούς Airplay Chart η συνεργασία του Zayn με τη Sia στο υπέροχο «Dusk Till Dawn», το οποίο κατέκτησε την κορυφή εννέα μήνες μετά την πρώτη του εμφάνιση στο Top 20.

Μετά το «Let Me» και το «Entertainer» που διαδέχθηκαν το «Dusk Till Dawn», ο Zayn το τελευταίο διάστημα έχει κυκλοφορήσει άλλα δύο singles που προμηνύουν το δεύτερο προσωπικό δίσκο του, το funky «Sour Diesel» και τη συνάντηση με τον Timbaland στο «Too Much».

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το άλμπουμ και ο Βρετανός τραγουδιστής, τον οποίο γνωρίσαμε ως μέλος του δημοφιλούς boy band των One Direction, επαναλαμβάνει ότι «έρχεται σύντομα».

Νέες είσοδοι

Δύο νέες είσοδοι καταγράφονται αυτή την εβδομάδα.

Ο Ισπανός superstar Enrique Iglesias επιστρέφει στο Top 20 μετα από τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν στα ελληνικά ραδιόφωνα τα τραγούδια «Duele El Corazón» (ft. Wisin) και «Súbeme La Radio» (ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox).

Με ένα αισθησιακό video clip και τη συμμετοχή του Πορτορικανού Bad Bunny, ο Enrique Iglesias μάς προσκαλεί όλους στην… μπανιέρα του με το «El Baño», τρεις μήνες μετά τη μεγάλη συναυλία του στην Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομά του Bad Bunny συναντάται δύο φορές στο Top 20, καθώς έχει συνδράμει μαζί με τον J Balvin στο «I Like It» της Cardi B.

Το «Rockabye» των Clean Bandit με τις φωνές του Sean Paul και της Anne-Marie ήταν αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Ενόσω το video clip του αγγίζει το εντυπωσιακό νούμερο του 1,9 δισεκατομμυρίων προβολών στο YouTube, το «Rockabye» επανέρχεται και συμπληρώνει τον ασύλληπτο αριθμό των 65 (μη συνεχόμενων) εβδομάδων παραμονής στην κορυφαία εικοσάδα.

Ωστόσο, το τραγούδι δεν έχει καταφέρει καθόλου να κάνει είσοδο στη μικτή κατάταξη, παρά μόνο σε αυτή τη διεθνούς ρεπερτορίου.

