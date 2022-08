Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (31/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 14η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έξι συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» μόλις έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify. Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times», το «Adore You» και το «Watermelon Sugar».

Νέες είσοδοι

«Don’t Go Yet» – Camila Cabello (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επανεμφανίζεται το single «Don’t Go Yet» της Camila Cabello.

Το «Don’t Go Yet» συμπεριλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Camila Cabello, με τίτλο «Familia», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο latin χαρακτήρα που αποτελεί τον υπέρτατο φόρο τιμής της Camila Cabello στις λάτιν ρίζες της.

Το «Don’t Go Yet» έχει διανύσει ήδη 17 συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας (38/2021 – 02/2022) στην κατάταξη.

Εκτός από το «Don’t Go Yet», στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart βρίσκεται επίσης η επιτυχία «Bam Bam» της Camila Cabello σε συνεργασία με τον Ed Sheeran, το οποίο έχει ανέβει έως το No. 3 των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

«Love Again» – Dua Lipa (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το «Love Again» της Dua Lipa.

Το «Love Again» είναι ένα από τραγούδια του αριστουργηματικού άλμπουμ «Future Nostalgia» (2020) της Dua Lipa, το οποίο πρότεινε αλλεπάλληλες επιτυχίες και κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Pop Άλμπουμ στα Βραβεία Grammy του 2021.

Το «Love Again» βασίζεται στο μοτίβο τρομπέτας του Al Bowlly από τη δεκαετία του 1930 με το οποίο ξεκινά το τραγούδι «Your Woman» του White Town.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Love Again» έχει παραμείνει για τον εντυπωσιακό αριθμό των 54 συνεχόμενων εβδομάδων (26/2021 – 27/2022) στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Στην κατάταξη βρίσκεται επίσης η συνεργασία της Dua Lipa με τον Elton John στο «Cold Heart», το οποίο έχει κυριαρχήσει για 6 εβδομάδες συνολικά στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.