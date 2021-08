Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (31/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει για τρίτη μη διαδοχική εβδομάδα το τραγούδι «Save Your Tears» του The Weeknd.

Εκτός από το «Save Your Tears», στο Top 20 βρίσκεται επίσης η τεράστια επιτυχία «Blinding Lights» που έχει γίνει τρεις φορές πλατινένια στην Ελλάδα και σημείωσε ρεκόρ συμπληρώνοντας 34 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του chart και το «In Your Eyes», το οποίο έχει ανέβει ως το No. 5.

Τα τρία τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στο συγκλονιστικό άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.

Το «Save Your Tears» έχει γίνει χρυσό στην Ελλάδα και έχει βρεθεί στο Top 5 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI.

Τον προηγούμενο Απρίλιο ο The Weeknd κυκλοφόρησε ένα νέο remix του «Save Your Tears» σε συνεργασία με την Ariana Grande το οποίο κυριάρχησε για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Στις 6 Αυγούστου άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο μετά το άλμπουμ «After Hours» και κυκλοφόρησε το νέο single «Take My Breath».

Νέες είσοδοι

«Midnight Sky» – Miley Cyrus (No. 16)

Η Miley Cyrus επιστρέφει στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart με το «Midnight Sky», ένα τραγούδι που έχει ήδη βρεθεί στην κατάταξη για εννέα συνεχόμενους μήνες, από την 40η εβδομάδα του 2020 έως την 26η εβδομάδα του 2021.

Το «Midnight Sky» είναι ένα τραγούδι που παρουσιάζει μια νέα μουσική κατεύθυνση για τη Miley Cyrus και υπενθυμίζει ότι αποτελεί μια καλλιτέχνιδα που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται.

Το single, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Plastic Hearts», είναι εμπνευσμένο από το τελευταίο έτος στη ζωή της Miley Cyrus.

Το video του «Midnight Sky» ταξιδεύει τους θεατές στο δημιουργικό όραμα της Miley Cyrus, η οποία παίρνει τον απόλυτο έλεγχο των ιστοριών που γράφονται για εκείνη.

«Jerusalema» – Master KG ft. Nomcebo (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επανεμφανίζεται η παγκόσμια επιτυχία «Jerusalema» του DJ και μουσικού παραγωγού Master KG με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Nomcebo.

Οι δύο καλλιτέχνες από τη Νότια Αφρική κέντρισαν την προσοχή όταν το «Jerusalema» έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή το #JerusalemaChallenge, με αποτέλεσμα το τραγούδι να εμφανιστεί ακόμα και στα charts του αμερικανικού Billboard.

To «Jerusalema» έχει γνωρίσει επίσης επιτυχίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει φτάσει στο No. 2 στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019 και τον Ιούλιο του 2020 συμπληρώθηκε με ένα ολοκαίνουργιο remix στο οποίο συμμετέχει ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι στίχοι του «Jerusalema» είναι στη γλώσσα των Ζουλού.

