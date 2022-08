Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (30/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για 13η συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έξι συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» μόλις έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify. Πρόκειται για το τέταρτο τραγούδι του Harry Styles που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα και ακολουθεί το «Sign Of The Times» (1,08 δισ. streams), το «Adore You» (1,17δισ. streams) και το «Watermelon Sugar» (1,86 δισ. streams)

Νέες είσοδοι

«Pepas» – Farruko (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει η επιτυχία «Pepas» του Farruko.

Με το «Pepas» ο Farruko αποδεικνύει ακόμη μια φορά πως προσαρμόζεται σε αυτό που θέλει να ακούσει το κοινό ανά το κόσμο, οι οποίοι τον οδηγούν να εξερευνήσει την EDM dance σκηνή με λάτιν στοιχεία.

To τραγούδι έχει ανέβει στην κορυφή των streaming charts και έχει 989 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, έχει κατακτήσει το No. 1 σε περισσότερα από 15 charts στον κόσμο και έχει ανέβει στο Top 5 σε πάνω από 40 charts παγκοσμίως.

Επίσης το music video που το συνοδεύει διαθέτει 442,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

το «Pepas» του Farruko έχει ήδη εμφανιστεί για 38 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.