Διεθνές Airplay Chart: Το «Me Provocas» και το «ily» για πρώτη φορά στο Top 20

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το συναρπαστικό τραγούδι «Blinding Lights» του The Weeknd, ενώ παράλληλα επιστρέφει για τρίτη εβδομάδα στην κορυφή του μικτού ρεπερτορίου.

Το hit single του Καναδού καλλιτέχνη έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε περισσότερα από 45 διαφορετικά charts σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μεταξύ αυτών το αμερικανικό Billboard Hot 100 όπου το «Blinding Lights» έχει διανύσει τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 και το chart του 100 του Ηνωμένου Βασιλείου όπου το τραγούδι έχει βρεθεί για οκτώ εβδομάδες στο No. 1.

Το «Blinding Lights» συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένη Μαρτίου και είχε ανάλογη επιτυχημένη πορεία στα charts ανά τον κόσμο.

Παράλληλα το «Blinding Lights» έχει βρεθεί για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται από την IFPI.

Νέες είσοδοι

«Me Provocas» – Dynoro & Fumaratto (No. 14)

Ο Dynoro αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως ήρθε για να μείνει στις προτιμήσεις του ελληνικού κοινού.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το «In My Mind», ο ταλαντούχος παραγωγός ανανέωσε το τραγούδι «Me Provocas» του Fumaratto και το αποτέλεσμα είναι ένα εθιστικό hit single.

Το «Me Provocas», ένα μείγμα tribal house και κολομβιανής folk μουσικής, αποκτά άλλη διάσταση με την πινελιά του Dynoro και αναδεικνύεται σε παγκόσμια επιτυχία.

Το τραγούδι έχει φτάσει Νο. 1 του Shazam για την Ελλάδα και η είσοδός του στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart φαίνεται πως ήταν απλά θέμα χρόνου.

«ily» – Surf Mesa feat. Emilee (No. 18)

Ο νεαρός Αμερικανός παραγωγός Surf Mesa κατακτά ολόκληρο τον κόσμο με το «ily» (I Love You Baby), μια ονειρική διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Can’t Take My Eyes Off You» από το 1967.

Η διασκευή του 20χρονου παραγωγού έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την πλατφόρμα του TikTok και πλέον έχει γίνει πλατινένια στον Καναδά και χρυσή σε Αυστραλία, Βέλγιο, Γαλλία και Νέα Ζηλανδία.

Το «ily» ντύνει με τη γλυκιά φωνή της η ανερχόμενη Emilee.

