Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Τρεις εβδομάδες συμπληρώνει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart το «Nothing Breaks Like A Heart» του Mark Ronson με τη Miley Cyrus.

Η συνάντηση του καταξιωμένου Βρετανού παραγωγού με την Αμερικανίδα pop star μετρά 269 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, ενώ το video clip του τραγουδιού που έχει γυριστεί στο Κίεβο, έχει προβληθεί 136 εκατομμύρια φορές στο YouTube.

Το «Nothing Breaks Like A Heart» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Late Night Feelings» του Mark Ronson που κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου και περιέχει επίσης συνεργασίες με τις Camila Cabello, Alicia Keys, Lykke Li κ.ά.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στα τέλη Μαΐου, η Miley Cyrus παρουσίασε το «She Is Coming», το πρώτο από τα τρία EPs που θα συνθέσουν το νέο άλμπουμ της.

Νέες είσοδοι

«Piece Of Your Heart» – Meduza ft. Goodboys (No. 18)

Το «Piece Of Your Heart» είναι το πρώτο single των Meduza, ένα σχήμα που προέκυψε από τη σύμπραξη των Ιταλών DJs και μουσικών παραγωγών Luca de Gregorio, Mattia Vitale και Simone Giani.

Ο Meduza συνεργάζεται με τους Βρετανούς Goodboys, οι οποίοι αποτελούνται από τους παραγωγούς Joshua Grimmett, Johannes Shore και DJ Ethan Shore.

Το «Piece Of Your Heart» έχει βρεθεί στο Top 50 του Spotify παγκοσμίως και έχει φτάσει στο Νο. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έχει γίνει αργυρό.

Η πορεία του «Piece Of Your Heart» είναι διαρκώς ανοδική σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχοντας εξαπλώσει την παρουσία του έως τα charts του «Billboard», στις κατηγορίες «Dance / Mix Show Airplay» και «Dance Club Songs».

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει το «Havana» της Camila Cabello (+4 θέσεις – Νο. 13), το οποίο είχε διανύσει 19 εβδομάδες στην πρώτη θέση κατάταξης και αναδείχθηκε στο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για το 2018.

