Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (29/2021)

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το τραγούδι «Save Your Tears» του The Weeknd παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Εκτός από το «Save Your Tears» που μόλις κατέκτησε την κορυφή, στο Top 20 βρίσκεται επίσης η τεράστια επιτυχία «Blinding Lights» που έχει γίνει τρεις φορές πλατινένια στην Ελλάδα και σημείωσε ρεκόρ συμπληρώνοντας 34 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του chart και το «In Your Eyes», το οποίο έχει ανέβει ως το No. 5.

Τα τρία τραγούδια συμπεριλαμβάνονται στο συγκλονιστικό άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2020.

Το «Save Your Tears» έχει γίνει χρυσό στην Ελλάδα και έχει βρεθεί στο Top 5 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI.

Τον προηγούμενο Απρίλιο ο The Weeknd κυκλοφόρησε ένα νέο remix του «Save Your Tears» σε συνεργασία με την Ariana Grande το οποίο κυριάρχησε για δύο συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Νέες είσοδοι

Καμία νέα είσοδος δεν καταγράφεται αυτή την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

