Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (28/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για ενδέκατη συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο έχει γίνει πλατινένιο στην Ελλάδα.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το νέο single του Harry Styles συγκέντρωσε 16,1 εκατομμύρια streams στο Spotify την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, την 1η Απριλίου.

Είναι μία επίδοση που συνιστά ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming μέσα σε μία ημέρα για το 2022 μέχρι στιγμής και για το τραγούδι από άνδρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στα χρονικά του Spotify.

Το «As It Was» του Harry Styles έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έξι συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Νέες είσοδοι

«Sacrifice» – The Weeknd (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το single «Sacrifice» του The Weeknd από το τελευταίο άλμπουμ του «Dawn FM».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Sacrifice», στου οποίου την παραγωγή έχουν συμμετάσχει οι Swedish House Mafia, χρησιμοποιεί samples από κλασικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980 όπως το «I Want To Thank You» (1981) της Alicia Myers, and «I’ll Do Anything For You» (1981) του Denroy Morgan.

Πρόκειται για ένα από τα δύο τραγούδια του The Weeknd που έχουν από μία θέση αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Στο No. 7 συναντάμε τη συνεργασία του The Weeknd με τους Swedish House Mafia στο «Moth To A Flame».

Το «Sacrifice» έχει βρεθεί ήδη 20 εβδομάδες συνολικά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

«Levitating» – Dua Lipa (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το smash hit «Levitating» της Dua Lipa.

Η «Levitating» περιλαμβάνεται στο αριστουργηματικό άλμπουμ «Future Nostalgia», το οποίο χάρισε στην Dua Lipa πέντε από τις έξι υποψηφιότητές της στα Βραβεία Grammy του 2021 και κέρδισε τελικά το βραβείο του Καλύτερου Pop Άλμπουμ.

Το «Levitating» έχει αναρριχηθεί ως το No. 2 του Διεθνούς Airplay Chart.

Η πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού διαθέτει 551 εκατομμύρια στο streams στο Spotify και το remix με τη συμμετοχή του DaBaby διαθέτει 1,42 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.