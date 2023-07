Διεθνές Airplay Chart: Νέα είσοδος από την Peggy Gou – Το Top 20 της εβδομάδας (27/2023)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart παραμένει για 23η συνεχόμενη εβδομάδα η επιτυχία «Flowers» της Miley Cyrus, που ανέβηκε στην κορυφή μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες από την είσοδό της στο Top 20.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το single «Flowers» της Miley Cyrus προσγειώθηκε κατευθείαν στο No. 12 του Διεθνούς Airplay Chart από την πρώτη εβδομάδα έναρξης της μετάδοσής του στα ελληνικά ραδιόφωνα και κατέκτησε την κορυφή σε χρόνο – ρεκόρ.

Τη δεύτερη εβδομάδα το «Flowers» εκτοξεύθηκε στο No. 4 και την τρίτη εβδομάδα της παρουσίας του στα ελληνικά ραδιόφωνα κυριάρχησε στην πρώτη θέση των μεταδόσεων του διεθνούς ρεπερτορίου.

Παράλληλα, το «Flowers» της Miley Cyrus έχει ανέβει στο Νο. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart και έχει γίνει ήδη δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη είναι η επιτυχία του «Flowers» και στον υπόλοιπο πλανήτη.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις 13 Ιανουαρίου, το «Flowers» της Miley Cyrus έκανε ντεμπούτο στο No. 1 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συμπληρώσει οκτώ συνολικά εβδομάδες στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 και δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Flowers» είναι το πρώτο τραγούδι της Miley Cyrus που κατακτά το No. 1 των charts μετά από δέκα χρόνια και το «Wrecking Ball» το 2013.

Σε άλλη μία ανεπανάληπτη επίδοση, το «Flowers» κατέρριψε την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα και τη δεύτερη εβδομάδα του το νέο τραγούδι της Miley Cyrus συνέτριψε ξανά το ρεκόρ που είχε σπάσει.

Επίσης, το «Flowers» έγινε το τραγούδι που ξεπέρασε πιο γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο streams στην ιστορία του Spotify.

Νέες είσοδοι

«It Goes Like (Na Na Na)» – Peggy Gou (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το single «It Goes Like (Na Na Na)» της Peggy Gou.

Με επιρροές από εκλεκτικούς house ήχους, την pop που καθόρισε τον Balearic ήχο και την dance μουσική των ’90s και των ’00s, το νέο single «(It Goes Like) Nanana» της Peggy Gou διεκδικεί τον τίτλο για το απόλυτο dance anthem του καλοκαιριού.

Στο τραγούδι, όπως και σε άλλες πρόσφατες ηχογραφήσεις της, τραγουδάει η ίδια η Peggy Gou.

«Crying On The Dancefloor» – Endless Summer & Sam Feldt & Jonas Blue (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται κάνει είσοδο το single «Crying On The Dancefloor» του συνεργατικού project Endless Summer των Sam Feldt και Jonas Blue.

Οι επιτυχημένοι παραγωγοί Sam Feldt και Jonas Blue ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2022 και σύστησαν στο κοινό τους Endless Summer με το πρώτο τους single «Till The End» με τη συμμετοχή της Sam DeRosa.

Το «Crying On The Dancefloor» είναι η δεύτερη κυκλοφορία τους.

Οι Endless Summer θέλουν να αναδείξουν την απόδραση που βρίσκουν οι λάτρεις της dance μουσικής στο rave και να συνεχίσουν τη θετική ενέργεια του καλοκαιριού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους – μία διάθεση που λάμπει στη μουσική τους.

