Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (27/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για δέκατη συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles, το οποίο παράλληλα κυριαρχεί για δεύτερη συνεχόμενη και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το νέο single του Harry Styles συγκέντρωσε 16,1 εκατομμύρια streams στο Spotify την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, την 1η Απριλίου.

Είναι μία επίδοση που συνιστά ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming μέσα σε μία ημέρα για το 2022 μέχρι στιγμής και για το τραγούδι από άνδρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στα χρονικά του Spotify.

Το «As It Was» του Harry Styles έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και έξι συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Νέες είσοδοι

«Where Did You Go» – Jax Jones & MNEK (No. 14)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το single «Where Did You Go» του Jax Jones και του MNEK.

Το «Where Did You Go?», διανθισμένο με νοσταλγική ατμόσφαιρα και καλοκαιρινά στοιχείο, είναι το dance track που χρειαζόμαστε όλοι για να φέρει λίγη χαρά στο 2022.

Με αναφορές στη μουσική των πάρτι της δεκαετίας του 2000, το «Where Did You Go?» εκφράζει την κοινή διάθεση των ανθρώπων το 2022, καθώς όλοι επιθυμούμε απεγνωσμένα να νιώσουμε ξανά χαρά και να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε με ενότητα και συντροφικότητα.

Το «Where Did You Go?» έχει ανέβει στο No. 7 του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο Jax Jones παρουσίασε το τραγούδι κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη συναυλία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Ιούνιο.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.