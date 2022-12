Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (23/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το νέο single του Harry Styles συγκέντρωσε 16,1 εκατομμύρια streams στο Spotify την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, την 1η Απριλίου.

Είναι μία επίδοση που συνιστά ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming μέσα σε μία ημέρα για το 2022 μέχρι στιγμής και για το τραγούδι από άνδρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα στα χρονικά του Spotify.

Το «As It Was» του Harry Styles έχει συμπληρώσει 10 συνεχόμενες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και πέντε συνολικά εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Νέες είσοδοι

«Ferrari» – James Hype & Miggy Dela Rosa (No. 18)

Μία «Ferrari» με οδηγούς τον James Hype τον Miggy Dela Rosa εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Ο Βρετανός DJ και μουσικός παραγωγός James Hype ένωσε τις δυνάμεις του με τον Miggy Dela Rosa σε ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί ένα ακαταμάχητο sample από το «I Need A Girl Part 2», δημιουργώντας μία επιτυχία που τρέχει σαν «Ferrari» στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτή τη στιγμή, το «Ferrari» βρίσκεται στο Top 20 του παγκόσμιου chart του Shazam και στο No. 2 του αντίστοιχου chart του Shazam για την Ελλάδα.

«Where Are You Know» – Lost Frequencies & Calum Scott (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει για πέμπτη συνολικά εβδομάδα η επιτυχημένη συνεργασία του Βέλγου DJ και μουσικού παραγωγού Lost Frequencies και του Βρετανού τραγουδιστή Calum Scott στο τραγούδι «Where Are You Now», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021.

Το «Where Are You Now» ανέβηκε στο Νο. 1 σε Ιρλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία, καθώς και στο Top 10 σε Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία και Ελβετία.

Επίσης, έφτασε στο Νο. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το single του Lost Frequencies που έχει ανέβει στην υψηλότερη θέση στο τοπικό chart μετά το «Are You With Me» το 2015.

Η συνεργασία του Lost Frequencies και του Calum Scott έχει γίνει τρεις φορές πλατινένια στο Βέλγιο, δύο φορές πλατινένια σε Αυστραλία και Ελβετία, πλατινένια σε Αυστρία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Σουηδία και χρυσή σε Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα.

Το «Where Are You Now» έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 533 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.