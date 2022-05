Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (21/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart διατηρείται για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα το single «As It Was» του Harry Styles.

Το «As It Was» είναι το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Harry Styles, με τίτλο «Harry’s House», που κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το νέο single του Harry Styles συγκέντρωσε 16,1 εκατομμύρια streams στο Spotify την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του, την 1η Απριλίου.

Είναι μία επίδοση που συνιστά ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams παγκοσμίως στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming μέσα σε μία ημέρα για το 2022 μέχρι στιγμής και για το τραγούδι από άνδρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα strreams σε μία ημέρα στα χρονικά του Spotify.

Νέες είσοδοι

«Hallucination» – Regard, Years & Years (No. 20)

Ο DJ και παραγωγός Regard ένωσε τις δυνάμεις του με τους Years & Years στο dance anthem «Hallucination».

Με έναν synth-pop ήχο από τα ’80s, το «Hallucination» αποκτά μοναδική υπόσταση από την ξεχωριστή ερμηνεία του τραγουδιστή των Years & Years, Olly Alexander.

Το «Hallucination», το πρώτο single του Regard για το 2022, είναι άλλο ένα παράδειγμα των πολλών διαφορετικών πραγμάτων που μπορεί να καταφέρει ο υποψήφιος για BRIT Award παραγωγός, καθώς πειραματίζεται με την disco των ’80s και τη synth-pop.

Η δισκογραφική συνάντηση με τους Years & Years προσθέτει άλλη μία εντυπωσιακή συνεργασία στο ενεργητικό του μετά από τις συμπράξεις με τη RAYE στο «Secrets», με τον Troye Sivan και το Tate McRae στο «You» και με τον Kwabs στο «Signals», τα οποία εμφανίστηκαν όλα στα Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.