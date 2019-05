Τα 20 τραγούδια ξένου ρεπερτορίου με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Έντεκα εβδομάδες συμπληρώνει το Νο. 1 του διεθνούς Airplay Chart το υπέροχο ντουέτο της Lady Gaga με τον Bradley Cooper στο «Shallow» από την επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται).

Το «Shallow» θεωρείται πλέον το πιο πολυβραβευμένο τραγούδι στην ιστορία.

Μεταξύ άλλων, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα και το Critics’ Choice Award για το «Καλύτερο Τραγούδι», δύο βραβεία Grammy, και το αποκορύφωμα στη θριαμβευτική πορεία του ήταν το βραβείο Όσκαρ για το «Καλύτερο Τραγούδι».

Μετά την τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ, το «Shallow» κατέκτησε για πρώτη φορά το Νο. 1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100», με τη Lady Gaga να επιστρέφει στην κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης μετά από οκτώ σχεδόν χρόνια.

Το άλμπουμ με το soundtrack του «A Star Is Born» έχει βρεθεί για πέντε εβδομάδες στην πρώτη θέση των φυσικών πωλήσεων στην Ελλάδα και για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή των ΗΠΑ.

Νέες είσοδοι

Το «Without Me» της Halsey κάνει πρώτη φορά είσοδο στο Top 20.

Το τραγούδι έχει ανέβει στο Νο. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI και έχει παραμείνει 32 εβδομάδες στο Top 100 της ίδιας κατάταξης.

Είναι το πρώτο single της 24χρονης τραγουδίστριας που έχει κατακτήσει την κορυφή στο αμερικανικό «Billboard Hot 100», ενώ έχει συγκεντρώσει ήδη 659 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το «Without Me» είναι το επόμενο τραγούδι της Halsey που κάνει είσοδο στην κορυφαία εικοσάδα μετά τη συνεργασία της με τον G-Eazy στο «Him & I», το οποίο διένυσε 23 εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν το «Sweet But Psycho» της Ava Max (+9 θέσεις – Νο. 10), το «Bad Guy» της Billie Eilish (+6 θέσεις – Νο. 7) και το το «Without Me» της Halsey (+6 θέσεις – Νο. 20),

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφει το «Say My Name» του David Guetta με την Bebe Rexha και τον J Balvin (-6 θέσεις – Νο. 12) και το «Taki Taki» του DJ Snake με τη Selena Gomez, τον Ozuna και την Cardi B (-6 θέσεις – Νο. 15).

None