Διεθνές Airplay Chart: Δυναμική είσοδος από το «Tattoo» της Loreen (20/2023)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart παραμένει για 16η συνεχόμενη εβδομάδα η επιτυχία «Flowers» της Miley Cyrus, που ανέβηκε στην κορυφή μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες από την είσοδό της στο Top 20.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το single «Flowers» της Miley Cyrus προσγειώθηκε κατευθείαν στο No. 12 του Διεθνούς Airplay Chart από την πρώτη εβδομάδα έναρξης της μετάδοσής του στα ελληνικά ραδιόφωνα και κατέκτησε την κορυφή σε χρόνο – ρεκόρ.

Τη δεύτερη εβδομάδα το «Flowers» εκτοξεύθηκε στο No. 4 και την τρίτη εβδομάδα της παρουσίας του στα ελληνικά ραδιόφωνα κυριάρχησε στην πρώτη θέση των μεταδόσεων του διεθνούς ρεπερτορίου.

Παράλληλα, το «Flowers» της Miley Cyrus έχει ανέβει στο Νο. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart και έχει γίνει ήδη πλατινένιο στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη είναι η επιτυχία του «Flowers» και στον υπόλοιπο πλανήτη.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις 13 Ιανουαρίου, το «Flowers» της Miley Cyrus έκανε ντεμπούτο στο No. 1 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συμπληρώσει οκτώ συνολικά εβδομάδες στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 και δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Flowers» είναι το πρώτο τραγούδι της Miley Cyrus που κατακτά το No. 1 των charts μετά από δέκα χρόνια και το «Wrecking Ball» το 2013.

Σε άλλη μία ανεπανάληπτη επίδοση, το «Flowers» κατέρριψε την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα και τη δεύτερη εβδομάδα του το νέο τραγούδι της Miley Cyrus συνέτριψε ξανά το ρεκόρ που είχε σπάσει.

Επίσης, το «Flowers» έγινε πρόσφατα το τραγούδι που ξεπέρασε πιο γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο streams στην ιστορία του Spotify.

Νέες είσοδοι

«Tattoo» – Loreen (No. 19)

Δυναμική είσοδο στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει το τραγούδι «Tattoo» με το οποίο η Loreen κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας τον πρόσφατο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Λίβερπουλ.

Η Loreen έγραψε ιστορία στην Eurovision, καθώς έγινε ο δεύτερος μόλις καλλιτέχνης και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό, μετά την πρώτη νίκη της το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι της «Euphoria».

Με τη νίκη της Loreen, η Σουηδία ισοφάρισε την Ιρλανδία στην πρώτη θέση της λίστας των χωρών με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με τις δύο χώρες να έχουν κερδίσει την πρώτη θέση στη διοργάνωση από επτά φορές.

«Moth To A Flame» – Swedish House Mafia & The Weeknd (No. 15)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει μετά από απουσία τεσσάρων εβδομάδων το τραγούδι «Moth To A Flame» του Swedish House Mafia και του The Weeknd.

Το «Moth To A Flame» ήταν το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που κυκλοφόρησαν οι Swedish House Mafia μετά την επανένωσή τους το 2021 και τη δυναμική επανεμφάνισή τους στη δισκογραφία.

Η συνεργασία Swedish House Mafia και του The Weeknd έχει διανύσει συνολικά τον ασύλληπτο αριθμό των 17 συνεχόμενων μηνών στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart – από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022.

Το «Moth To A Flame» έχει ανέβει επίσης μέχρι το No. 2 της κατάταξης.

«Despechá» – Rosalía (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το τραγούδι «Despecha» της Rosalía.

Μετά την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ της, «Motomami», τον Μάρτιο του 2022, η Rosalía παρουσίασε τον Ιούλιο την deluxe έκδοση του άλμπουμ, με τίτλο «Motomami+», που περιείχε το αγαπημένο τραγούδι του κοινού «Despechá».

Τον Δεκέμβριο, η Rosalía ένωσε τις δυνάμεις της με την Cardi B σε ένα remix του «Despechá».

Το «Despechá» έχει βρεθεί ήδη στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart για 9 συννεχόμενες εβδομάδες (09 – 17/2023).

Αυτό το καλοκαίρι, η Rosalía θα επισκεφθεί πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα εμφανιστεί στο Release Athens x SNF Nostos στην Πλατεία Νερού στις 20 Ιουνίου.

