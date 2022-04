Διεθνές Airplay Chart: To Top 20 της εβδομάδας (16/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει η επιτυχία «Bad Habits» του Ed Sheeran και για να συμπληρώσει 19 εβδομάδες κυριαρχίας στην κορυφή.

Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός παρουσίασε με το «Bad Habits» κάτι απροσδόκητο αλλά εντελώς δικό του, συνεχίζοντας να επεκτείνει την τέχνη του σε νέες διαστάσεις.

Το «Bad Habits» είναι ένα τραγούδι το οποίο μεταδίδει την ενέργεια που χαρακτηρίζει τη φυγή από την πραγματικότητα και το πιο σημαντικό, είναι ένα τραγούδι που θα σας κάνει να θέλετε να χορέψετε και να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Η νέα επιτυχία του Ed Sheeran έχει παραμείνει για 11 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή της χώρας για το 2021.

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εξακολουθεί να έχει παρουσία επίσης το single «Shivers» του Ed Sheeran, το οποίο αυτή την εβδομάδα σημειώνει ένα νέο υψηλό ανεβαίνοντας στο Νο. 3.

Νέες είσοδοι

«Sacrifice» – The Weeknd (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το single «Sacrifice» του The Weeknd από το νέο άλμπουμ του «Dawn FM».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Sacrifice», στου οποίου την παραγωγή έχουν συμμετάσχει οι Swedish House Mafia, χρησιμοποιεί samples από κλασικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980 όπως το «I Want To Thank You» (1981) της Alicia Myers, and «I’ll Do Anything For You» (1981) του Denroy Morgan.

Πρόκειται για ένα από τα δύο τραγούδια του The Weeknd που έχουν από μία θέση αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart.

Στο No. 12 συναντάμε τη συνεργασία του The Weeknd με τους Swedish House Mafia στο «Moth To A Flame».

