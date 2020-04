Διεθνές Airplay Chart: Νέες επιτυχίες στο Top 20 της εβδομάδας

Το Top 20 του ξένου ρεπερτορίου για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το εθιστικό τραγούδι «Dance Monkey» της Tones and I συμπληρώνει 11 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart, ενώ παράλληλα διατηρείται για έκτη διαδοχική εβδομάδα στο Νο. 1 του μικτού ρεπερτορίου.

Η 19χρονη τραγουδίστρια – δημιουργός Tones and I από την Αυστραλία έχει κατακτήσει ολόκληρο τον πλανήτη με την επιτυχία του «Dance Monkey».

Το τραγούδι έχει αντικρίσει την κορυφή σε πλήθος χωρών, όπως Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Νότια Αφρική και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ έχει καταρρίψει για τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Νο. 1 του αυστραλιανού chart από καλλιτέχνη της χώρας.

Η παγκόσμια επιτυχία «Dance Monkey» της Tones and I ξεπέρασε τα 912 εκατομμύρια views στο YouTube και τα 2 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το τραγούδι μπήκε επίσης στη δεκάδα του Billboard Ηot 100, ενώ στην Ευρώπη πέτυχε το ακατόρθωτο. Το «Dance Monkey» κατάφερε να μείνει στην κορυφή του βρετανικού chart για πάνω από 11 εβδομάδες, συντρίβοντας κάθε γυναικείο ρεκόρ.

Νέες είσοδοι

«Everything I Wanted» – Billie Eilish (No. 17)

Το «Everything I Wanted» είναι μία τρυφερή και συνάμα συγκινητική αφιέρωση της Billie Eilish στον αδελφό της και συνεργάτης, τον Finneas.

Το άρτια σκηνοθετημένο music video του τραγουδιού αποδίδει με κινηματογραφική αισθητική τη συνταρακτική και μεγαλειώδη δύναμη αυτής της αδελφικής σχέσης.

Το «Everything I Wanted» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI όταν κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019.

«Physical» – Dua Lipa (No. 18)

Ενώ το «Don’t Start Now» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στα ελληνικά ραδιόφωνα, στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο το «Physical», άλλο ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa.

Πρόκειται για ένα dance-pop τραγούδι με εμφανείς τις επιρροές από την disco και την techno μουσική της δεκαετίας του 1980.

Ο τίτλος του «Physical» αναφέρεται στην ομώνυμη επιτυχία της Olivia Newton-John που κυκλοφόρησε το 1981 και χαρακτήρισε την εποχή εκείνη.

«Turn Me On» – Riton & Oliver Heldens feat. Vula (No. 19)

Ο Λονδρέζος DJ και παραγωγός Riton συνεργάστηκε με τον παγκοσμίου φήμης Oliver Heldens στο «Turn Me On».

Το τραγούδι έχει samples από το κλασικό τραγούδι «Don’t Go» των Yazoo.

Στα φωνητικά η Βρετανίδα τραγουδίστρια Vula, η οποία απογειώνει το τραγούδι.

Το «Turn Me On» έχει διανύσει ήδη 23 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart και έχει φτάσει στο Νο. 1 των Dance Club Songs στο Billboard και στο Νο. 2 του βρετανικού dance chart.

Αξιοσημείωτα

Αυτήν την εβδομάδα τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν:

το «Everything I Wanted» της Billie Eilish (+7 θέσεις – Νο. 17), το «My Life Is Going On» της Cecilia Krull (+4 θέσεις – Νο. 9), το «Physical» της Dua Lipa (+4 θέσεις – Νο. 18) και το «Turn Me On» του Riton και του Oliver Heldens με τη Vula (+5 θέσεις – Νο. 19).

Δείτε το Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.