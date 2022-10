Διεθνές Airplay Chart: Στο Νο. 1 το «Do It To It» του Acraze – Το Top 20 της εβδομάδας (15/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart κυριαρχεί για πρώτη φορά η διασκευή του Αμερικανού DJ και μουσικού παραγωγού Acraze στο τραγούδι «Do It To It» του γυναικείου συγκροτήματος Cherish από το 2006.

Η house διασκευή του Acraze κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021 και ήδη έχει σημειώσει επιτυχία σε κάθε άκρη του πλανήτη.

Μεταξύ άλλων χωρών, το ανανεωμένο «Do It To It» έφτασε στο No. 3 του chart για τα Hot Dance/Electronic Songs του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Top 10 του chart του Ηνωμένου Βασιλείου (No. 9).

Επίσης έχει γίνει πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία και Πορτογαλία και αργυρό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «Do It To It» ανεβαίνει στο No. 2 του Διεθνούς Airplay Chart στην 22η εβδομάδα παρουσίας του στην κατάταξη.

Νέες είσοδοι

«Ocean» – Ali Bakgor & Kallay Saunders (No. 17)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το «Ocean» του Ali Bakgor και του Kallay Saunders.

Το «Ocean» είναι μία ανανεωμένη εκδοχή του single «Your Love» του Kallay Saunders που κυκλοφόρησε το 2020.

Ο παραγωγός Ali Bakgor ήρθε σε επαφή με τον τραγουδιστή και του πρότεινε να επανακυκλοφορήσουν το «Your Love» σε μια uptempo έκδοση.

Το ανανεωμένο τραγούδι απέκτησε τον τίτλο «Ocean» και με χαρακτηριστικό όργανο το βιολί, ταξιδεύει τον ακροατή σε καλοκαιρινά μέρη.

Το «Ocean» του Ali Bakgor και του Kallay Saunders έχει ήδη συμπληρώσει 34 εβδομάδες στο Top 20 του Διεθνούς Airplay.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.