Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας 12/2022

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για τέταρτη εβδομάδα συνολικά εμφανίζεται στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa στο «Cold Heart (PNAU Remix)».

Τους στίχους του «Cold Heart» συνθέτουν αποσπάσματα κλασικών τραγουδιών του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 όπως η μπαλάντα «Sacrifice» του 1989, η επιτυχία «Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)» του 1972, το «Kiss The Bride» του 1983 και το «Where’s The Shoorah?» του 1976.

Τα τραγούδια ανανεώνονται με groove σε ένα mashup που έχουν επιμεληθεί οι PNAU, το αυστραλιανό dance τρίο με το οποίο ο Elton John είχε συνεργαστεί ξανά το 2012 για το remix του «Good Morning To The Night».

To «Cold Heart (PNAU Remix)» έγινε το πρώτο τραγούδι του Elton John που κατακτά το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 2005 και σήμανε την επιστροφή του στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.

Η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa έχει γίνει δύο φορές πλατινένια σε Ιταλία και Πολωνία, πλατινένια σε Δανία, Γαλλία, Μεξικό, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσή σε Αυστρία, Νορβηγία και Ελβετία. Επίσης είναι τέσσερις φορές πλατινένια στην Αυστραλία και διαμαντένια στη Γαλλία.

Το «Cold Heart (PNAU Remix)» έχει συγκεντρώσει πάνω από 728,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Νέες είσοδοι

«Middle Of The Night» – Elley Duhé (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το τραγούδι «Middle Of The Night» της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Elley Duhé, γνωστή από τη συνεργασία της με τον Kygo στο “Happy Now”.

Το «Middle Of The Night» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020.

Το τραγούδι δεν έκανε είσοδο στα charts την περίοδο της αρχικής κυκλοφορίας του, ωστόσο έγινε viral στο TikTok στα τέλη του 2021 και στη συνέχεια εμφανίστηκε στα charts πολλών χωρών ανά τον κόσμο.

Αξιοσημείωτη επιτυχία γνωρίζει το «Middle Of The Night» και στην Ελλάδα, όπου διατηρείται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart της IFPI και έχει γίνει χρυσό.

«Heat Waves» – Glass Animals (No. 20)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο για πρώτη φορά το «Heat Waves» των Glass Animals.

Το «Heat Waves» έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο. Συμπεριλήφθηκε το 2020 στο άλμπουμ «Dreamland» των Glass Animals και έχει κυριαρχήσει στα charts σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει ξεχωρίσει στο TikTok και στις υπηρεσίες streaming.

Η επιτυχία των Glass Animals έχει συμπληρώσει τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Το «Heat Waves» έχει γίνει τρεις φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, οχτώ φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και στον Καναδά και πλατινένιο σε Αυστρία, Δανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία και χρυσό στην Ελλάδα.

