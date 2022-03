Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας 10/2022

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Η επιτυχία «Bad Habits» του Ed Sheeran συμπληρώνει συνολικά 17 εβδομάδες στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Ο αγαπημένος Βρετανός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός παρουσίασε με το «Bad Habits» κάτι απροσδόκητο αλλά εντελώς δικό του, συνεχίζοντας να επεκτείνει την τέχνη του σε νέες διαστάσεις.

Το «Bad Habits» είναι ένα τραγούδι το οποίο μεταδίδει την ενέργεια που χαρακτηρίζει τη φυγή από την πραγματικότητα και το πιο σημαντικό, είναι ένα τραγούδι που θα σας κάνει να θέλετε να χορέψετε και να δυναμώσετε την ένταση στα ραδιόφωνά σας.

Η νέα επιτυχία του Ed Sheeran έχει παραμείνει για 11 συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, αποτελώντας το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή της χώρας για το 2021.

Στην κατάταξη εξακολουθεί να έχει παρουσία επίσης το single «Shivers», το οποίο βρίσκεται στο Νο. 5 του Διεθνούς Airplay Chart.

Νέες είσοδοι

«Stay» – The Kid Laroi & Justin Bieber (No. 13)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει η συνεργασία του The Kid LAROI και του Justin Bieber στο επιτυχημένο single «Stay».

Πρόκειται για ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο άλμπουμ «F*CK LOVE (OVER YOU)» του The Kid LAROI, το οποίο έκλεισε ο κεφάλαιο «F*CK LOVE».

Το «Stay» κυριάρχησε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 για επτά εβδομάδες συνολικά, χαρίζοντας στον The Kid LAROI το πρώτο του No. 1 και στον Justin Bieber το όγδοο No. 1 της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατέκτησε την κορυφή charts σε είκοσι χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ινδία, οι Κάτω Χώρες, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, η Νότια Κορέα και η Σουηδία.

Αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα που το «Stay» εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart. Η συνεργασία του The Kid Laroi και Justin Bieber εμφανίστηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην κατάταξη την 47η εβδομάδα του 2021.

Αξίζει να αναφερθεί ότι«Stay» του The Kid Laroi και του Justin Bieber έχει γίνει πλατινένιο στην Ελλάδα βάσει των επιδόσεών του στις υπηρεσίες streaming.

«When You Were Mine» – Joy Crookes (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για τρίτη συνολικά εβδομάδα το τραγούδι «When You Were Mine» της ανερχόμενης Βρετανίδας τραγουδίστριας Joy Crookes.

Το «When You Were Mine» συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Joy Crookes, με τίτλο «Skin», μια εξαιρετικά προσωπική και πρωτοποριακή δουλειά.

Αγγίζοντας θέματα όπως η ψυχική υγεία, οι σχέσεις και η πολιτική με χάρη και ευαισθησία, η Joy Crookes δημιούργησε ένα άλμπουμ που μόνο ως πολύ ξεχωριστό μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, τέλειο για το σήμερα, αλλά παράλληλα διαχρονικό.

Η Joy Crookes ήταν υποψήφια για το Rising Star Award στα BRIT Awards του 2020, ενώ στη φετινή διοργάνωση των βραβείων ήταν υποψήφια για τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και του Καλύτερου Pop/R&B Καλλιτέχνη.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.