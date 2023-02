Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (08/2023)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα η επιτυχία «Flowers» της Miley Cyrus, που ανέβηκε στην κορυφή μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες από την είσοδό της στο Top 20.

Παράλληλα, το «Flowers» της Miley Cyrus συμπληρώνει δύο συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου στα ραδιόφωνα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο single «Flowers» της Miley Cyrus προσγειώθηκε κατευθείαν στο No. 12 του Διεθνούς Airplay Chart από την πρώτη εβδομάδα έναρξης της μετάδοσής του στα ελληνικά ραδιόφωνα και κατέκτησε την κορυφή σε χρόνο – ρεκόρ.

Τη δεύτερη εβδομάδα το «Flowers» εκτοξεύθηκε στο No. 4 και την τρίτη εβδομάδα της παρουσίας του στα ελληνικά ραδιόφωνα κυριαρχεί στην πρώτη θέση των μεταδόσεων του διεθνούς ρεπερτορίου.

Παράλληλα, το «Flowers» της Miley Cyrus έχει ανέβει στο Νο. 1 του Διεθνούς Digital Singles Chart και έχει γίνει ήδη πλατινένιο στην Ελλάδα.

Αντίστοιχη είναι η επιτυχία του «Flowers» και στον υπόλοιπο πλανήτη.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις 13 Ιανουαρίου, το «Flowers» της Miley Cyrus έκανε ντεμπούτο στο No. 1 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει συμπληρώσει πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έξι συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Flowers» είναι το πρώτο τραγούδι της Miley Cyrus που κατακτά το No. 1 των charts μετά από δέκα χρόνια και το «Wrecking Ball» το 2013.

Σε άλλη μία ανεπανάληπτη επίδοση, το «Flowers» κατέρριψε την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα και τη δεύτερη εβδομάδα του το νέο τραγούδι της Miley Cyrus συνέτριψε ξανά το ρεκόρ που είχε σπάσει.

Νέες είσοδοι

«Players» – Coi Leray (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart κάνει είσοδο η viral επιτυχία «Players» της Αμερικανίδας ράπερ Coi Leray.

Το «Players», το οποίο περιέχει ένα sample από το «The Message» των Grandmaster Flash & Furious Five, έκανε αίσθηση από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, τον Νοέμβριο του 2022 και εκτοξεύθηκε στις πρώτες θέσεις σε πολυάριθμες λίστες αναπαραγωγής στις υπηρεσίες streaming.

Το single της Coi Leray βρίσκεται στο No. 1 των αναζητήσεων στο Shazam για την Ελλάδα, στο No. 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο No. 6 στην παγκόσμια κατάταξη, αποτελώντας αναμφίβολα μία από τις καυτές hip-hop επιτυχίες αυτή τη στιγμή.

Επίσης, το «Players» έχει ανέβει στο No. 5 του Hip-Hop/R&B και στο No. 7 του επίσημου chart του Ηνωμένου Βασιλείου και στο No. 8 των Hot R&B/Hip-Hop Songs στις ΗΠΑ.

