Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας 08/2022

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa στο «Cold Heart (PNAU Remix)».

Τους στίχους του «Cold Heart» συνθέτουν αποσπάσματα κλασικών τραγουδιών του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 όπως η μπαλάντα «Sacrifice» του 1989, η επιτυχία «Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)» του 1972, το «Kiss The Bride» του 1983 και το «Where’s The Shoorah?» του 1976.

Τα τραγούδια ανανεώνονται με groove σε ένα mashup που έχουν επιμεληθεί οι PNAU, το αυστραλιανό dance τρίο με το οποίο ο Elton John είχε συνεργαστεί ξανά το 2012 για το remix του «Good Morning To The Night».

To «Cold Heart (PNAU Remix)» έγινε το πρώτο τραγούδι του Elton John που κατακτά το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 2005 και σήμανε την επιστροφή του στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.

Η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa έχει γίνει δύο φορές πλατινένια σε Αυστραλία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και Πολωνία, πλατινένια σε Δανία, Γαλλία, Μεξικό, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσή σε Αυστρία, Νορβηγία και Ελβετία.

Το «Cold Heart (PNAU Remix)» έχει συγκεντρώσει πάνω από 642 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Νέες είσοδοι

«Mujeriego» – Ryan Castro (No. 18)

Ο Ryan Castro, ένας από τους πρωτεργάτες του νέου κύματος της reggaeton, κυριαρχεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη με την επιτυχία του «Mujeriego».

Το «Mujeriego» είναι μία σύγχρονη μίξη merengue και reggaeton από τον «El Cantante del Guetto», όπως είναι γνωστός ο Ryan Castro και έχει ήδη καταφέρει να κυριαρχήσει στα charts 25 χωρών.

Μετά την τεράστια επιτυχία των singles «Jordan», «Wasa Wasa» και «Monastery», ο Ryan Castro παρουσιάζει μια πιο ευέλικτη πλευρά του, καθώς έγινε το απόλυτο trend σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram.

Ο Ryan Castro δημιούργησε το «Mujeriego» σε συνεργασία με τον παραγωγό SOG, λαμβάνοντας υπόψη τις επιρροές που είχαν όταν μεγάλωναν.

Όταν μοιράστηκαν το «Mujeriego» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε αμέσως mega hit.

«Love Your Voice» – Jony (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το τραγούδι «Love Your Voice» του Jony.

Το «Love Your Voice» του Jony ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στην Ελλάδα το 2021 σύμφωνα με το Ετήσιο Airplay Chart της IFPI.

Αν και βρέθηκε για μόλις δύο εβδομάδες στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart τη χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε, το «Love Your Voice» κατέγραψε μία θριαμβευτική πορεία στο Διεθνές Airplay Chart, συμπληρώνοντας 19 εβδομάδες συνολικής κυριαρχίας στο No. 1 της κατάταξης.

