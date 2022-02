Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (07/2022)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa στο «Cold Heart (PNAU Remix)» διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Τους στίχους του «Cold Heart» συνθέτουν αποσπάσματα κλασικών τραγουδιών του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 όπως η μπαλάντα «Sacrifice» του 1989, η επιτυχία «Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)» του 1972, το «Kiss The Bride» του 1983 και το «Where’s The Shoorah?» του 1976.

Τα τραγούδια ανανεώνονται με groove σε ένα mashup που έχουν επιμεληθεί οι PNAU, το αυστραλιανό dance τρίο με το οποίο ο Elton John είχε συνεργαστεί ξανά το 2012 για το remix του «Good Morning To The Night».

To «Cold Heart (PNAU Remix)» έγινε το πρώτο τραγούδι του Elton John που κατακτά το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 2005 και σήμανε την επιστροφή του στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.

Η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa έχει γίνει δύο φορές πλατινένια σε Αυστραλία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και Πολωνία, πλατινένια σε Δανία, Γαλλία, Μεξικό, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσή σε Αυστρία, Νορβηγία και Ελβετία.

Το «Cold Heart (PNAU Remix)» έχει συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Νέες είσοδοι

«Signals» – Regard & Kwabs (No. 13)

Ο DJ Regard συνεργάστηκε με τον Άγγλο τραγουδιστή Kwabs στο single «Signals», έναν εθιστικό και γεμάτο ενέργεια dance anthnem.

Στο εξαιρετικά μελαγχολικό «Signals», ο Regard πειραματίζεται με ένα εκλεκτικό μείγμα από εντυπωσιακούς και καινοτόμους ήχους για να δημιουργήσει ένα κορυφαίο αποτέλεσμα με τη δυνατή και εκφραστική ερμηνεία του Kwabs.

Το «Signals» είναι το επόμενο τραγούδι του DJ Regard που κάνει είσοδο στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart μετά τη συνεργασία του με την RAYE στο single «Secrets», ενώ είχε μεσολαβήσει η κυκλοφορία του «You» με τη συμμετοχή του Troye Sivan και της Tate McRae.

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα που εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart το «Signals» του Regard και του Kwabs.

Την προηγούμενη Παρασκευή (18/02), ο Regard κυκλοφόρησε το νέο single «Hallucination» σε συνεργασία με τους Years & Years.

«Jerusalema» – Master KG ft. Nomcebo (No. 14)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart επανεμφανίζεται η παγκόσμια επιτυχία «Jerusalema» του DJ και μουσικού παραγωγού Master KG με τη συμμετοχή του τραγουδιστή Nomcebo.

Οι δύο καλλιτέχνες από τη Νότια Αφρική κέντρισαν την προσοχή όταν το «Jerusalema» έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή το #JerusalemaChallenge, με αποτέλεσμα το τραγούδι να εμφανιστεί ακόμα και στα charts του αμερικανικού Billboard.

To «Jerusalema» έχει γνωρίσει επίσης επιτυχίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει φτάσει στο No. 2 στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2019 και τον Ιούλιο του 2020 συμπληρώθηκε με ένα ολοκαίνουργιο remix στο οποίο συμμετέχει ο Νιγηριανός τραγουδιστής Burna Boy.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι στίχοι του «Jerusalema» είναι στη γλώσσα των Ζουλού.

«Fotiá» – Evangelía & Ελένη Φουρέιρα (No. 20)

Η Ελένη Φουρέιρα και η Evangelía βάζουν «Fotiá» στα ελληνικά ραδιόφωνα με ένα εκρηκτικό ντουέτο.

Πρόκειται για μία νέα έκδοση του δεύτερου προσωπικού single της Ελληνοαμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Evangelía που κυκλοφόρησε αρχικά το φθινόπωρο του 2020.

Το ντουέτο της Evangelía και της Ελένης Φουρέιρα παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure και αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, με τις δύο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες να παρουσιάζουν το «Fotiá» σε ένα εκρηκτικό opening act που έκλεψε τις εντυπώσεις.

