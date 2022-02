Διεθνές Airplay Chart: Στο Νο. 1 το «Cold Heart» του Elton John και της Dua Lipa

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart ανεβαίνει για πρώτη φορά η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa στο «Cold Heart (PNAU Remix)».

Τους στίχους του «Cold Heart» συνθέτουν αποσπάσματα κλασικών τραγουδιών του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 όπως η μπαλάντα «Sacrifice» του 1989, η επιτυχία «Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)» του 1972, το «Kiss The Bride» του 1983 και το «Where’s The Shoorah?» του 1976.

Τα τραγούδια ανανεώνονται με groove σε ένα mashup που έχουν επιμεληθεί οι PNAU, το αυστραλιανό dance τρίο με το οποίο ο Elton John είχε συνεργαστεί ξανά το 2012 για το remix του «Good Morning To The Night».

To «Cold Heart (PNAU Remix)» έγινε το πρώτο τραγούδι του Elton John που κατακτά το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το 2005 και σήμανε την επιστροφή του στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια.

Η συνεργασία του Elton John και της Dua Lipa έχει γίνει δύο φορές πλατινένια σε Αυστραλία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και Πολωνία, πλατινένια σε Δανία, Γαλλία, Μεξικό, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες και χρυσή σε Αυστρία, Νορβηγία και Ελβετία.

Το «Cold Heart (PNAU Remix)» έχει συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Νέες είσοδοι

«When You Were Mine» – Joy Crookes (No. 14)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το τραγούδι «When You Were Mine» της ανερχόμενης Βρετανίδας τραγουδίστριας Joy Crookes.

Το «When You Were Mine» συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Joy Crookes, με τίτλο «Skin», μια εξαιρετικά προσωπική και πρωτοποριακή δουλειά.

Αγγίζοντας θέματα όπως η ψυχική υγεία, οι σχέσεις και η πολιτική με χάρη και ευαισθησία, η Joy Crookes δημιούργησε ένα άλμπουμ που μόνο ως πολύ ξεχωριστό μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς, τέλειο για το σήμερα, αλλά παράλληλα διαχρονικό.

Η Joy Crookes ήταν υποψήφια για το Rising Star Award στα BRIT Awards του 2020, ενώ στη φετινή διοργάνωση των βραβείων ήταν υποψήφια για τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και του Καλύτερου Pop/R&B Καλλιτέχνη.

«Love Not War (The Tampa Beat)» – Jason Derulo & Nuka (No. 15)

Ο παγκόσμιος σταρ Jason Derulo ένωσε τις δυνάμεις του με τον πρωτοεμφανιζόμενο παραγωγό Nuka στο single «Love Not War (The Tampa Beat)».

Το «Love Not War (The Tampa Beat)» δίνει συνέχεια στο σερί των ακαταμάχητων επιτυχιών που έχει κυκλοφορήσει ο Jason Derulo την τελευταία χρονιά, όπως το No. 1 σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο single «Savage Love» και το «Take You Dancing», το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η 24η συνολικά εβδομάδα που εμφανίζεται στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart το «Love Not War (The Tampa Beat)».

