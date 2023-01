Διεθνές Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (02/2023)

Το Top 20 των ξένων τραγουδιών με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το «As It Was» του Harry Styles συμπληρώνει συνολικά 35 εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Το «As It Was», το οποίο έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα, αναδείχθηκε επίσης το τραγούδι του διεθνούς ρεπερτορίου με τις περισσότερες μεταδόσεις στα ραδιόφωνα της χώρας μας για το 2022, σύμφωνα με το ετήσιο Airplay Chart της IFPI.

Είναι το πρώτο τραγούδι του Harry Styles που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και το δεύτερo τραγούδι του που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ, μετά το «Watermelon Sugar» τον Αύγουστο του 2020.

Το «As It Was» είναι επίσης το δεύτερο σόλο τραγούδι του Harry Styles που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το πρώτο προσωπικό single του, «Sign Of The Times», το 2017.

Το τραγούδι έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 15 συνολικά εβδομάδες στο No. 1 των ΗΠΑ, αποτελώντας το σόλο τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή στην ιστορία του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Τον Νοέμβριο, ο Harry Styles έλαβε έξι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2023.

Το «As It Was» είναι υποψήφιο για τέσσερα βραβεία, για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο, ενώ το «Harry’s House» είναι υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ.

Νέες είσοδοι

«Bad Memories» – Meduza & James Carter Ft. Elley Duhé & Fast Boy (No. 18)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το «Bad Memories» του ιταλικού τρίο παραγωγών Meduza και του Βρετανού παραγωγού James Carter, με τη συμμετοχή της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Elley Duhé και του γερμανικού ντουέτου Fast Boy.

Πρόκειται για την επόμενη κυκλοφορία των Meduza μετά το viral «Tell It To My Heart» με τη συμμετοχή του Hozier.

Είχε προηγηθεί το εξίσου δυναμικό «Paradise», η συνεργασία των Meduza με τον επιτυχημένο Ιρλανδό καλλιτέχνη, Dermot Kennedy, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams στο Spotify και έχει γίνει πλατινένιο σε πολλές χώρες και έφτασε στο Νο 5 των βρετανικών charts.

«Snap» – Rosa Linn (No. 19)

Στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά το τραγούδι «Snap» με το οποίο η Rosa Linn εκπροσώπησε την Αρμενία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τo 2022.

Παρότι τερμάτισε στην 20ή θέση στον τελικό της Eurovision, το «Snap» συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να σημειώνει νέα ρεκόρ κάθε εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.

Το τραγούδι ανέβηκε στο Top 20 του παγκόσμιου chart του Spotify, σκαρφαλώνει στα charts του Top 40 στα αμερικανικά ραδιόφωνα, έχει πάνω από 5 εκατομμύρια βίντεο στο TikTok, ενώ εμφανίστηκε επίσης στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Το «Snap» έχει γίνει ήδη χρυσό στην Ελλάδα, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο streams στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Δείτε το Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.