Ο Diddy μοιράζεται μία ακυκλοφόρητη συνεργασία με τον The Weeknd σε μία νέα διαφήμιση της Beats by Dre

Αυτή είναι η πρώτη συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

Η Beats by Dre έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα διαφήμιση «Made in LA» στην οποία περιλαμβάνεται ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι από τον Diddy με τη συμμετοχή του The Weeknd.

Στη διαφήμιση διάρκειας 60 δευτερολέπτων πρωταγωνιστεί ο αμυντικός της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, Kayvon Thibodeaux, ο οποίος προπονείται σε ένα άδειο γήπεδο φούτμπολ στη γενέτειρά του, το Λος Άντζελες.

«Ο Kayvon Thibodeaux – ο αθλητής του φούτμπολ – δεν ήρθε από το πουθενά», αφηγείται η μητέρα του, Shawnta Loice.

«Προσευχηθήκαμε πολύ γι’ αυτό το αγόρι, ειδικά από τότε που ήταν παιδί. Νομίζω ότι ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους για να είναι ευλογία για τους άλλους. Θέλει να σιγουρευτεί ότι μπορεί να προσφέρει πίσω», συνεχίζει, περιγράφοντας τη διαδρομή του που ξεκίνησε ως παιδί – θαύμα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες του.

Όταν ο Thibodeaux δοκιμάζει τα νέα ασύρματα ακουστικά Beats Fit Pro ακούγεται ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του Diddy.

Ο μεγιστάνας της hip-hop ραπάρει: «Yo δείτε το αυτό / Το μόνο που είμαι είναι άνθρωπος με φιλοδοξία να γίνω ο καλύτερος / Όταν απέτυχα, αυτό μου έδωσε το όραμα να δω τα υπόλοιπα / Δεν ήμουν καν έτοιμος όταν ο Θεός μου έδωσε τη δοκιμασία / Έτσι προσεύχομαι να βρείτε αγάπη στα κομμάτια μου που έχουν απομείνει», ενώ μία ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας παρακολουθεί με δέος την προπόνηση του Thibodeaux.

Το νέο αυτό τραγούδι, του οποίου ο τίτλος δεν είναι ακόμη γνωστός, αναμένεται να κάνει πράξη την επιστροφή του Diddy στη μουσική μετά από τουλάχιστον μισή δεκαετία.

Το τελευταίο single του ήταν «Watcha Gon’ Do?» του 2017 με τη συμμετοχή του Notorious B.I.G. και του Rick Ross. Το τελευταίο ολοκληρωμένο άλμπουμ του είναι το «Press Play» του 2006.

Πέρυσι, ο Diddy ανακοίνωσε ότι το πέμπτο άλμπουμ του, με τίτλο «Off The Grid», θα κυκλοφορούσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία περαιτέρω εξέλιξη.

Η συνεργασία με τον The Weeknd δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τον Ιούλιο του 2021, ο Diddy προσέλαβε τον μάνατζερ του Καναδού τραγουδιστή, Wassim «Sal» Slaiby και τον συνεργάτη του Amir «Cash» Esmailian.

Παρακολουθήστε παρακάτω τη νέα διαφήμιση της Beats by Dre με το ακυκλοφόρητο τραγούδι του Diddy με τη συμμετοχή του The Weeknd.