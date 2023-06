Diddy: «Ο JAY-Z κάλυψε το κενό του The Notorious B.I.G. και του Tupac»

«Ο JAY-Z πήρε το σημείο στο οποίο βρισκόταν το hip-hop και το ανέβασε ακόμα ψηλότερα».

Κατά τη διάρκεια ενός Twitter Spaces που διοργανώθηκε για τον εορτασμό της επετείου των 50 ετών από τη γέννηση του The Notorious B.I.G., ο Sean «Diddy» Combs είπε στον JAY-Z ότι «συμπλήρωσε το κενό» του Biggie Smalls και του Tupac μετά τους θανάτους τους.

Στο διαδικτυακό γεγονός που διοργάνωσε το TIDAL, ο JAY-Z τόνισε ότι οι θάνατοι του The Notorious B.I.G. και του Tupac – με διαφορά έξι μηνών – άφησαν ένα «κενό» στον κόσμο της rap.

«Όσον αφορά τον Big και τον ‘Pac και την εξέλιξη προς τα εμπρός, εγώ απλά είμαι μαθητής στο παιχνίδι και αγαπώ το παιχνίδι και αγαπώ την κουλτούρα και θέλω να οδηγήσω την κουλτούρα προς τα εμπρός», είπε ο JAY-Z.

Διαφήμιση

«Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισα και ήταν ένα κενό. Ήταν ένα μεγάλο κενό. Και άλλοι μπήκαν στη θέση του για να το καλύψουν, όχι μόνο εγώ. Ήταν ένα μεγάλο κενό. Ήταν δύο πυλώνες εκεί πέρα. Φανταστείτε το αυτό, (δύο θάνατοι) μέσα σε ένα χρόνο», συνέχισε.

Σε εκείνο το σημείο της συζήτησης ο Diddy φρόντισε να αποδώσει στον JAY-Z τα εύσημα που του αναλογούν για τον χώρο που κάλυψε μετά από δύο τόσο μεγάλες απώλειες στον χώρο της hip-hop.

«Αδερφέ, κάλυψες τα κενά τους όμως. Ήρθες και σίγουρα σε ευχαριστούμε. Σίγουρα ήρθες και ξέρω πόσο πολύ ο Big πραγματικά θαύμαζε τον Jay», σημείωσε ο Diddy.

«Θαύμαζαν ο ένας τον άλλον. Είναι τρελό που έπρεπε να καλύψεις το κενό δύο ανθρώπων. Αυτό ήταν όλο, ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Είχαν τα πράγματα στα χέρια τους», πρόσθεσε.

Όταν ο JAY-Z κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Reasonable Doubt», το 1996, τόσο ο The Notorious B.I.G. τόσο και ο Tupac ακόμη άκμαζαν. Στην πραγματικότητα, ο Biggie συμμετείχε στον δίσκο.

Μέχρι τη στιγμή που ο JAY-Z κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, «In My Lifetime, Vol. 1», και οι δύο ράπερ είχαν δολοφονηθεί.

«Ο Hov ανέβαινε, αλλά αυτοί οι δύο ήταν τόσο μεγάλοι και έτσι ήρθαν όλα αυτά πάνω σου και είχες αυτή την ευθύνη να συνεχίσεις αυτό το πράγμα και να διατηρήσεις την τέχνη του hip-hop. Νομίζω ότι ο Hov διατήρησε την τέχνη του και πήρε το σημείο στο οποίο βρισκόταν και το ανέβασε ακόμα ψηλότερα», υποστήριξε ο Diddy.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 50 ετών από τη γέννηση του The Notorious B.I.G. στις 21 Μαΐου, κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του εκλιπόντος ράπερ μετά από 17 χρόνια, το «G.O.A.T.» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign και της Νιγηριανής R&B τραγουδίστριας Bella Lubo.

Το «G.O.A.T.» επαναχρησιμοποιεί στίχους από το τραγούδι «I Love The Dough» του άλμπουμ «Life After Death» (1997) του The Notorious B.I.G., στο οποίο αρχικά συμμετείχε ο JAY-Z.