Ο Diddy θέλει να αλλάξει όνομα!

Ο υψηλότερα αμειβόμενος ράπερ, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός με περιουσία άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων, κατά το «Forbes», επαναπροσδιορίζεται αλλάζοντας ξανά όνομα μετά από χρόνια παρουσίας με τις ονομασίες Puff Daddy, Puffy, P. Diddy.

«Προσευχόμουν καιρό γι’ αυτό, τελικά κατέληξα. Αποφάσισα να αλλάξω το όνομά μου ακόμη μία φορά», ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ο 48χρονος Αμερικανός, κατά κόσμον Sean John Combs.

Το νέο όνομα με το οποίο θα αποκαλείται ο μέχρι πρότινος Diddy είναι το «Love» και ειδικότερα το «Brother Love».

Δε γνωρίζουμε εάν ο Love πρόκειται να απαντάει ή όχι σε όσους θα τους απευθύνονται με τα ονόματα που διατηρούσε προηγουμένως, Puff Daddy, Puffy, Diddy ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό τους. Ο Love θα ανταποκρίνεται μόνο στο Love και το Brother Love, από εδώ και στο εξής.

Βέβαια, ο Love δεν έχει αλλάξει ακόμη τις ονομασίες στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει έαν θα είναι τελεσίδικη η απόφασή του.

I decided to change my name again!

My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG

— Sean Diddy Combs (@diddy) November 4, 2017