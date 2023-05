Η διαθήκη του Tyler, the Creator απαγορεύει την κυκλοφορία της μουσικής του μετά θάνατον

Ο Tyler, the Creator έχει φροντίσει να διασφαλίσει ότι μετά το θάνατό του δεν θα δοθεί στο φως της δημοσιότητας η ακυκλοφόρητη μουσική του.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 26 Απριλίου, ο ράπερ είπε στους θαυμαστές του ότι έχει ήδη συμπεριλάβει τη σχετική απόφαση στη διαθήκη του.

Σε ένα σημείο της συναυλίας, ο Tyler, the Creator παρουσίασε στο κοινό ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τίτλο «Penny», πριν εξηγήσει γιατί είναι δύσκολο να κρατήσει την ακυκλοφόρητη μουσική για τον εαυτό του.

Διαφήμιση

«Κάποια από αυτά τα τραγούδι είναι τόσο καλά που δεν μπορώ να τα αφήσω να μείνουν στον σκληρό δίσκο μου», είπε.

Ωστόσο συνέχισε: «Επειδή έχω στη διαθήκη μου ότι αν πεθάνω, δεν μπορούν να βγάλουν κανένα άλμπουμ. Αυτό είναι εντελώς αηδιαστικό. Μισές ιδέες και κάποια τυχαία συμμετοχή σε αυτό από κάποιον με τον οποίο δεν είχα σχέση. Όχι».

Tyler, The Creator speaks on posthumous releases at last nights show.pic.twitter.com/fefTUWHS3K

— Odd Future (@OddFuturePage) April 27, 2023