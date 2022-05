Tame Impala και Diana Ross συνεργάζονται στο «Turn Up The Sunshine» – Για την ταινία «Minions: The Rise Of Gru»

Το πρώτο τραγούδι από το soundtrack της επερχόμενης ταινίας «Minions: The Rise Of Gru».

Η Diana Ross και οι Tame Impala κυκλοφορούν το χαρούμενο και χορευτικό single «Turn Up The Sunshine» για την ταινία κινουμένων σχεδίων «Minions: The Rise Of Gru» (Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου).

Την παραγωγή του soundtrack της ταινίας ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Jack Antonoff.

Αυτή η απρόσμενη συνεργασία διαδέχεται για την Diana Ross το τελευταίο άλμπουμ της, «Thank You», το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Το «Turn Up The Sunshine» είναι το πρώτο single από το soundtrack του «Minions: The Rise Of Gru», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Decca Records / Universal Music την 1η Ιουλίου, ταυτόχρονα με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

Η ταινία «Minions: The Rise Of Gru» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1970 και αφηγείται την ιστορία του Gru – του μεγαλύτερου κακού του κόσμου – ο οποίος συναντά για πρώτη φορά τα Minions, δημιουργεί την πιο «απαισιότατη» ομάδα του κινηματογράφου και ξεκινά μια μάχη ενάντια στην πιο ασταμάτητη εγκληματική ομάδα που έχει υπάρξει.

Το soundtrack του «Minions: The Rise Of Gru» είναι ένας φόρος τιμής στη funk, στη disco, στη soul και στις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 1970 από μερικούς από τους καλύτερους καλλιτέχνες του σήμερα.

Από τη νέα εκδοχή της St. Vincent για την επιτυχία «Funkytown» των Lipps Inc. του 1979 και την ερμηνεία της H.E.R. στην επιτυχία «Dance To the Music» των Sly and The Family Stone του 1967, μέχρι την εκδοχή των Bleachers για το τραγούδι «Instant Karma!» του John Lennon του 1970 και την ερμηνεία της Phoebe Bridgers στο single «Goodbye To Love» των Carpenters του 1972, κάθε τραγούδι έχει διασκευαστεί με ευρηματικό τρόπο από κάθε καλλιτέχνη.

Φυσικά, από το άλμπουμ δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Minions με τη χαρακτηριστική ερμηνεία τους στο κλασικό αγαπημένο τραγούδι «Cecilia» των Simon & Garfunkel από τη δεκαετία του 1970.

Είναι εγγυημένο ότι αυτό το ηλιόλουστο soundtrack θα σας κάνει να Γκρου-βάρετε όλο το καλοκαίρι τόσο μέσα όσο και έξω από τους κινηματογράφους.

Πολύ πριν γίνει άρχοντας του κακού, ο Gru είναι απλώς ένα 12χρονο αγόρι από τα προάστια της δεκαετίας του 1970 που σχεδιάζει πώς θα κατακτήσει τον κόσμο. Δεν πάει πολύ καλά γι’ αυτόν. Όλα αλλάζουν, όμως, όταν συναντά τα Minions. Μαζί χτίζουν την πρώτη τους βάση, σχεδιάζουν τα πρώτα τους όπλα και αναλαμβάνουν τις πρώτες τους αποστολές.

Όταν η διαβόητη ομάδα σούπερ κακοποιών, οι Vicious 6, διώχνουν τον αρχηγό τους, τον θρυλικό μαχητή πολεμικών τεχνών Wild Knuckles, ο Gru αποφασίζει να γίνει το νεότερο μέλος της ομάδας.

Αν και δεν κάνει πολύ καλή εντύπωση στην αρχή, τελικά ξεγελάει και εξοργίζει τους Vicious 6, και γίνεται ο θανάσιμος εχθρός τους. Ενώ ο Gru δραπετεύει, τα Minions προσπαθούν να μάθουν kung-fu για να τον βοηθήσουν, ενώ ο Gru ανακαλύπτει ότι ακόμα και οι κακοί χρειάζονται βοήθεια από τους φίλους τους.