Η Diana Krall παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «This Dream Of You»

Νέο άλμπουμ από την Diana Krall.

Η σπουδαία jazz ερμηνεύτρια Diana Krall παρουσιάζει τη δισκογραφική δουλειά «This Dream Of You», που κυκλοφορεί από την Verve Records / Universal Music.

Την παραγωγή του άλμπουμ έχει κάνει η ίδια η Diana Krall τον περασμένο Μάιο, ενώ τη μίξη ανέλαβε ο βραβευμένος Al Schmitt.

Στο «This Dream Of You» συμπεριλαμβάνονται και κομμάτια για τα οποία συνεργάστηκε με τον φίλο της και επί χρόνια συνεργάτη της, τον σπουδαίο παραγωγό Tommy LiPuma τις χρονιές 2016 και 2017.

Η τελευταία ηχογράφηση για το άλμπουμ έγινε στα Capitol Studios στο Λος Άντζελες, όπου συνέβαλαν μουσικά ο κιθαρίστας Marc Ribot, οι Stuart Duncan και Tony Garnier στo μπάσo και o Karriem Riggins στα ντραμς.

Παράλληλα με το άλμπουμ της, η Diana Krall μοιράζεται το music video για το τραγούδι «Autumn In New York» από το «This Dream Of You».

Στο «This Dream Of You» συμπεριλαμβάνονται 12 τραγούδια.

Η Diana Krall συναντά αγαπημένους της φίλους και συναδέλφους, όπως τους John Clayton, Jeff Hamilton και Anthony Wilson στα «Almost Like Being In Love» και «That’s All», καθώς και τους Christian McBride του Russell Malone στα «Autumn in New York» και There’s No You».

Η Diana Krall είναι η μόνη ερμηνεύτρια στο πεδίο της jazz που διαθέτει εννέα άλμπουμ τα οποία έχουν ντεμπούτο στην κορυφή του chart για τα Jazz Albums στο Billboard.

Μέχρι σήμερα έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy, δέκα Juno Awards, ενώ έχει στο βιογραφικό της εννέα χρυσά, τρία πλατινένια και επτά πολυπλατινένια άλμπουμ.